Восемь признаков роста новых волос: от тёмных пятен на коже до появления пушка

Признаки успешного роста волос: как понять, что ваш уход приносит результаты?

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заметив сильное выпадение волос и появление рдеющих участков на коже головы, вы, вероятно, уже внесли изменения в режим ухода за шевелюрой. Ежедневно используете масла и маски, тщательно следите за питанием и стрижете кончики. Но, несмотря на все усилия, результаты кажутся незаметными. Но не отчаивайтесь! Мы с порталом bebeautiful.in расскажем о признаках роста новых волос.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Темные пятна

Разделите волосы на проборы и обратите внимание на кожу головы. Если заметите темные пятна, это хороший знак! Это свидетельствует о том, что фолликулы активно производят новые волосы.

Появление пушка

Вновь растущие волосы могут выглядеть как мягкий пушок, аналогичный тому, который видно у младенцев. Это признак того, что волосяные фолликулы активны и готовы к новому росту.

Тонкие и короткие волосы

Обратите внимание на появление новых прядей волос, особенно если раньше их не было. Это также указывает на активность фолликулов и начало процесса роста.

Меньше секущихся кончиков

Если секущиеся кончики становятся менее заметными, это свидетельствует о здоровье волос и правильном уходе за ними.

Уменьшение выпадения

Менее интенсивное выпадение - еще один признак того, что ваши усилия по уходу за волосами начинают приносить результаты.

Более сильные волосы

С ростом новых волос их качество также улучшается. Они становятся более сильными и объёмными.

Увеличение длины

Самый очевидный признак — увеличение длины волос. Если они становятся длиннее, значит, они успешно растут.

Лёгкая укладка

Здоровые волосы легко поддаются укладке. Если вы замечаете, что они стали послушными, это тоже свидетельствует о их здоровье.

Наблюдая за этими признаками, вы сможете увереннее продолжать свой уход за волосами и радоваться их здоровому росту!