Ошибки при бритье: косметолог рассказала, как избежать раздражения и повреждений кожи

Эксперт Петросова рассказала об ошибках при бритье тела

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Эвома Укелеге отметила, что главной ошибкой при бритье является редкая смена лезвий. Она объяснила, что лезвия необходимо менять чаще, чем раз в несколько месяцев, так как тупые лезвия могут вызывать порезы, раздражение и воспаление кожи. Кроме того, использование старых лезвий повышает риск занесения инфекции.

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Эксперт также подчеркнула важность использования специальных средств до и после бритья. Продукты, такие как гели или пены для бритья, помогут создать гладкую поверхность, уменьшая вероятность порезов и обеспечивая более чистое бритье. После бритья рекомендуется применять увлажняющие и успокаивающие средства, чтобы предотвратить сухость и раздражение кожи. Эти меры помогут сохранить здоровье кожи, поддерживая её увлажнённой и защищённой от повреждений.