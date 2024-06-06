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Ошибки при бритье: косметолог рассказала, как избежать раздражения и повреждений кожи

Эксперт Петросова рассказала об ошибках при бритье тела

0:58
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Врач-косметолог Эвома Укелеге отметила, что главной ошибкой при бритье является редкая смена лезвий. Она объяснила, что лезвия необходимо менять чаще, чем раз в несколько месяцев, так как тупые лезвия могут вызывать порезы, раздражение и воспаление кожи. Кроме того, использование старых лезвий повышает риск занесения инфекции.

Эксперт Петросова рассказала об ошибках при бритье тела
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Эксперт также подчеркнула важность использования специальных средств до и после бритья. Продукты, такие как гели или пены для бритья, помогут создать гладкую поверхность, уменьшая вероятность порезов и обеспечивая более чистое бритье. После бритья рекомендуется применять увлажняющие и успокаивающие средства, чтобы предотвратить сухость и раздражение кожи. Эти меры помогут сохранить здоровье кожи, поддерживая её увлажнённой и защищённой от повреждений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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