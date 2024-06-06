Опасности частого мытья рук: дерматолог предупреждает о возможных последствиях

Врач Скорогудаева предупредила об опасностях чрезмерно частого мытья рук

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кандидат медицинских наук и врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что слишком частое мытье рук может повредить кожу и в долгосрочной перспективе способствовать развитию рака. Она объясняет, что мыло разрушает липидный барьер кожи, который защищает организм от опасных элементов. Мыло содержит жесткие детергенты, которые, создавая пену, повреждают кожу и пропускают вредные вещества.

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Скорогудаева советует мыть руки только по мере необходимости, например, после посещения общественных мест, и использовать специальный крем для восстановления естественного барьера кожи. Такой крем должен содержать натуральные масла, холестерин, триглицериды, свободные жирные кислоты и церамиды, и стоить не менее 500 рублей. Дерматолог также не рекомендует мыть руки слишком долго, так как это усиливает повреждение барьера. В период эпидемий руки следует мыть дольше для эффективного удаления бактерий. Скорогудаева предупреждает, что не следует мыть руки средством для посуды или хозяйственным мылом, так как они сильно обезжиривают и повреждают кожу. Лучше использовать мягкое синтетическое мыло.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к сухости, старению кожи, экземе, зуду и растрескиванию, а в долгосрочной перспективе — к нарушениям иммунной системы, аллергическим заболеваниям и даже раку.