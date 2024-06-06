Секреты визуального удлинения: нейл-стилист деликатно раскрывает формулу элегантных ногтей

Нейл-стилист Елена Корнева поделилась советами о том, как придать визуальную длину пальцам с помощью миндалевидной формы ногтей, что делает руки более изящными. Она отметила, что такая форма является оптимальным выбором для желающих создать впечатление более длинных пальцев и при этом помогает предотвратить ломкость ногтей.
На длинных ногтях также выглядит привлекательно форма "балерина" — зауженный к кончику квадрат. Однако, овальная и квадратная формы подходят лучше, если ногтевое ложе узкое и длинное.
Елена Корнева также отметила, что при коротком ногтевом ложе форма квадрата или мягкого квадрата визуально укорачивают пальцы, в то время как овальная форма делает их более изящными.
Для придания изящества и удлинения пальцев рекомендуется выбирать маникюр в нюдовых оттенках, таких как бежевый, кремовый или нежно-розовый. Также вертикальные и диагональные рисунки на ногтях могут визуально удлинить пальцы.
Эксперт также отметила, что лучше избегать горизонтального дизайна и темных оттенков при коротком ногтевом ложе, так как они могут укорачивать пальцы.
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