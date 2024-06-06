Макияж, который вам нравится, но не по душе вашему мужчине

Макияжные приемы, которые вы обожаете, но ненавидит ваш мужчина

2:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Конечно, ни один мужчина не признается, что равнодушен к девушке с потрясающим макияжем. Однако есть бьюти-моменты, которые нежная мужская душа просто не в состоянии вынести. Мы выяснили, что мужчина точно не оценит в вашем мейкапе, но в глаза не рискнет сказать правду.

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Яркие тени. Бесспорный тренд последних лет — акцентные тени. Нюд ушел в сторону, и сегодня даже в офисах встречаются девушки с оранжевыми, голубыми и красными тенями в трендовой слабой растушевке. Многим мужчинам просто не понять, почему это модно; большинство опрошенных нами парней признались, что такой мейкап создает впечатление инфантильной девочки. Полностью отказываться от ярких акцентов на глаза не стоит, но при встрече с любимым лучше выбрать более спокойные оттенки.

Темная помада. Мужчины, конечно, в большинстве своем обожают, когда женщина подчеркивает губы, особенно если речь идет об алой помаде. А вот с темными — винными — оттенками помады все сложнее. Мужчины признались, что вишневые и коричневые оттенки помады их скорее отпугивают, чем привлекают. Мужчине постоянно хочется прикасаться к женщине, обнимать, целовать, но темная помада может размазаться по его лицу и испортить одежду. Лучше выбрать нюдовый оттенок для повседневных встреч.

Накладные ресницы. Мода на ресницы еще не прошла, и сегодня грамотный мастер может выполнить любой ваш каприз. Идеально, если длина и изгиб ресниц будут натурально подходить вашему разрезу и форме глаз. Но даже неподготовленный человек заметит фальш накладных "театральных" ресниц, что особенно раздражает мужчин. Вместо того чтобы наслаждаться общением, он будет постоянно рассматривать ваши ресницы, под которыми не видно глаз.

Активный блеск. Стробинг уместен на фотосессии или съемке, где такая техника добавит вам очков в визуальном плане. Мужчины же не понимают, зачем дополнительно "подсвечивать" лицо, особенно если у женщины жирная кожа. В этом случае стоит быть осторожнее с хайлайтерами и шиммером, чтобы к середине свидания не блестеть ярче люстры в ресторане. Мужчина любит прикасаться к нежной коже, а активный макияж с блеском может оттолкнуть его, ведь все это останется на нем.