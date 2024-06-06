Солнце, море и идеальная кожа: ключевые шаги ухода перед походом на пляж

Уход за кожей на пляже: как подготовиться к солнцу и морской воде?

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Готовитесь отправиться на пляж? Прежде чем погрузиться в воду, важно подготовить свою кожу к воздействию солнца и морской соли. На пути к идеальному летнему загару и блестящим волосам стоит уделить внимание нескольким ключевым шагам ухода за собой от femina.in.

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Принимайте душ перед погружением в воду, чтобы очистить кожу от загрязнений, и не забудьте пить достаточно воды, чтобы увлажниться изнутри. Используйте антиоксидантную сыворотку с витамином С, витамином Е и феруловой кислотой, чтобы защитить кожу от повреждений, вызванных солнечными лучами. Принимайте антиоксиданты внутрь для дополнительной защиты. Увлажняйте кожу с головы до пят кремом с высоким содержанием керамидов, чтобы удерживать влагу и укрепить защитный барьер. Наносите водостойкий солнцезащитный крем с высоким SPF и PA+++, обновляя его каждые 90 минут. Не забывайте также защищать губы бальзамом с SPF. Избегайте бритья перед походом на пляж, чтобы избежать чувствительности кожи, и не используйте отшелушивающие средства за два дня до выхода на солнце, чтобы избежать раздражения. Отдавайте предпочтения физическим скрабам для тела. Перед погружением в море смочите шевелюру чистой водой, чтобы предотвратить впитывание соленой воды. Также используйте солнцезащитные средства для волос, чтобы сохранить их здоровье и блеск.

Следуя этим ключевым шагам ухода за кожей, вы сможете наслаждаться солнечным теплом и морским бризом, не беспокоясь о возможных негативных последствиях.