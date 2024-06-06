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Пять неочевидных ошибок в уходе за бровями, которые могут испортить ваш вид

Идеальные брови: как избежать распространенных ошибок в уходе за ними?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Брови играют ключевую роль в создании визуальной гармонии лица, придают ему симметрию и выразительность. Каждая девушка мечтает о стильных и аккуратных бровях, но часто, смотря в зеркало, возникает чувство неудовлетворенности. Сталкивались ли вы с этим? Возможно, это происходит из-за пяти неочевидных ошибок в уходе за бровями, о которых рассказал портал femina.in.

Идеальные брови: как избежать распространенных ошибок в уходе за ними?
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Избегайте пинцета

Держите пинцет подальше! Самостоятельное выщипывание бровей в домашних условиях может привести к неравномерному росту волосков, что затруднит работу мастера. Лучше оставьте это дело профессионалам.

Правильный выбор цвета

Брови должны быть на тон светлее цвета волос, а не слишком темными или одинакового оттенка. Это поможет им выглядеть естественно и гармонично.

Не переусердствуйте с контуром

Слишком чётко подведённые брови могут выглядеть неестественно и лишать лицо естественной красоты.  Постарайтесь сохранить их природную форму, делая их слегка асимметричными.

Правильное расстояние между бровями

Слишком большое расстояние между бровями может сделать лицо непропорциональным. Убедитесь, что они начинаются на правильном уровне, проведя линию от края носа.

Порядок нанесения макияжа

Красьте брови после нанесения тонального крема, но перед остальным макияжем. Это поможет создать более естественный вид и сбалансировать их с тоном вашей кожи.

Избегая этих ошибок, вы сможете создать идеальные брови, которые подчеркнут вашу красоту и выразительность лица.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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