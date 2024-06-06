Эксклюзивный лак для ногтей: создайте индивидуальный оттенок с использованием теней для век

Как создать уникальный лак для ногтей с использованием теней для век

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор идеального оттенка лака для ногтей может стать настоящей проблемой, учитывая множество вариантов на рынке. Чтобы избежать поисков, почитайте это руководство от femina.in, как создать собственный лак, используя тени для век.

Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Что понадобится?

Прозрачный лак для ногтей

Немного теней для век

Гладкая бумага

Зубочистка

Инструкции по изготовлению

Вылейте из флакона немного меньше четверти прозрачного лака для ногтей. Разбейте тени для век до состояния порошка с помощью лопаточки. Убедитесь, что не осталось комочков. Сформируйте воронку из гладкой бумаги. Откройте флакон с прозрачным лаком для ногтей и, используя бумажную воронку, аккуратно насыпьте тени для век внутрь. С помощью зубочистки удалите порошок, который может остаться застрять в горлышке бутылки. Закройте флакон и тщательно встряхните, чтобы хорошо смешать цвета.

Этот метод позволяет вам экспериментировать с различными оттенками, создавая уникальный цвет лака, который соответствует вашим предпочтениям. Так что не выкидывайте разбитые тени для век - воспользуйтесь ими, чтобы добавить индивидуальности вашему маникюру!