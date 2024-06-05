Витамин С и его альтернативы для чувствительной кожи: лучшие компоненты для ухода за лицом

Мягкие альтернативы витамину С: пять компонентов для ухода за чувствительной кожей

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы витамин С стал незаменимым компонентом косметического ухода за лицом. Он способен осветлить кожу, стимулировать производство коллагена и бороться с вредными свободными радикалами. Но несмотря на свою эффективность, витамин C может быть не лучшим выбором для людей с чувствительной кожей, потому что может вызвать раздражение. Эксперты портала byrdie.com предлагают альтернативные компоненты для ухода за собой, которые также эффективны, но мягче воздействуют на эпидермис.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ниацинамид

Это отличная мягкая альтернатива витамину C, которая также способствует уменьшению гиперпигментации и стимулирует производство коллагена.

Индийский женьшень

Исследования показывают, что этот ингредиент помогает защитить кожу от ультрафиолетового и цифрового излучения, а также повышает сияние кожи.

Каротиноиды

Шафран и куркума содержат каротиноиды, которые помогают осветлить кожу, снизить воспаление и обеспечить защиту от солнечных лучей.

Виниферин

Этот ингредиент, извлеченный из виноградной лозы, направлен на борьбу с темными пятнами, шрамами и гиперпигментацией, превосходя в своей эффективности витамин С.

Альфа-арбутин

Этот компонент также помогает в борьбе с темными пятнами и коррекции тона кожи, при этом минимизируя риск раздражения.

Выбор альтернативных ингредиентов позволяет эффективно ухаживать за кожей без риска возникновения раздражений.