В последние годы витамин С стал незаменимым компонентом косметического ухода за лицом. Он способен осветлить кожу, стимулировать производство коллагена и бороться с вредными свободными радикалами. Но несмотря на свою эффективность, витамин C может быть не лучшим выбором для людей с чувствительной кожей, потому что может вызвать раздражение. Эксперты портала byrdie.com предлагают альтернативные компоненты для ухода за собой, которые также эффективны, но мягче воздействуют на эпидермис.
Это отличная мягкая альтернатива витамину C, которая также способствует уменьшению гиперпигментации и стимулирует производство коллагена.
Исследования показывают, что этот ингредиент помогает защитить кожу от ультрафиолетового и цифрового излучения, а также повышает сияние кожи.
Шафран и куркума содержат каротиноиды, которые помогают осветлить кожу, снизить воспаление и обеспечить защиту от солнечных лучей.
Этот ингредиент, извлеченный из виноградной лозы, направлен на борьбу с темными пятнами, шрамами и гиперпигментацией, превосходя в своей эффективности витамин С.
Этот компонент также помогает в борьбе с темными пятнами и коррекции тона кожи, при этом минимизируя риск раздражения.
Выбор альтернативных ингредиентов позволяет эффективно ухаживать за кожей без риска возникновения раздражений.
Кошки — отважные создания.