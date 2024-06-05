Биотиновые добавки: мифы и факты о его влиянии на рост шевелюры

Если вы когда-либо слышали, как кто-то утверждает, что определенная добавка помогла им отрастить волосы, скорее всего, речь шла о биотине. Этот витамин, играющий ключевую роль в производстве кератина, необходимого для волос и ногтей, часто рекламируется как средство для улучшения их состояния. Но действительно ли приём биотина в форме капсул, порошка или жевательных таблеток способствует росту шевелюры? На этот вопрос ответит эксперт портала self.com.
По словам трихолога, большинство людей получают достаточное количество биотина с пищей. Орехи, яичные желтки, мясо, рыба и сладкий картофель — все это отличные источники этого витамина. Дефицит биотина встречается редко, так как рекомендуемая суточная норма для взрослых составляет всего 30 микрограммов, а среднестатистический рацион человека содержит 35–70 микрограммов биотина в день.
Длительное применение антибиотиков, алкоголь и некоторые лекарства, такие как противосудорожные препараты и ретиноиды, могут влиять на усвоение биотина. Если у вас есть подозрения на дефицит, обратитесь к врачу, который может назначить анализ крови для проверки уровня витаминов.
Итак, несмотря на распространённые утверждения о чудесах биотиновых добавок, они не нужны для здорового роста шевелюры, если у вас нет дефицита витаминов.
Если вас беспокоит выпадение волос, лучше обратиться к сертифицированному трихологу. Врач сможет определить истинную причину проблемы и предложить эффективное лечение, вместо того чтобы надеяться на биотиновые добавки.
Кошки — отважные создания.