Биотиновые добавки: мифы и факты о его влиянии на рост шевелюры

Правда о биотине: реально ли он способствует росту волос?

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы когда-либо слышали, как кто-то утверждает, что определенная добавка помогла им отрастить волосы, скорее всего, речь шла о биотине. Этот витамин, играющий ключевую роль в производстве кератина, необходимого для волос и ногтей, часто рекламируется как средство для улучшения их состояния. Но действительно ли приём биотина в форме капсул, порошка или жевательных таблеток способствует росту шевелюры? На этот вопрос ответит эксперт портала self.com.

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Какое количество биотина необходимо для организма?

По словам трихолога, большинство людей получают достаточное количество биотина с пищей. Орехи, яичные желтки, мясо, рыба и сладкий картофель — все это отличные источники этого витамина. Дефицит биотина встречается редко, так как рекомендуемая суточная норма для взрослых составляет всего 30 микрограммов, а среднестатистический рацион человека содержит 35–70 микрограммов биотина в день.

Какие факторы могут влиять на дефицит биотина?

Длительное применение антибиотиков, алкоголь и некоторые лекарства, такие как противосудорожные препараты и ретиноиды, могут влиять на усвоение биотина. Если у вас есть подозрения на дефицит, обратитесь к врачу, который может назначить анализ крови для проверки уровня витаминов.

Способствуют ли добавки росту волос?

Итак, несмотря на распространённые утверждения о чудесах биотиновых добавок, они не нужны для здорового роста шевелюры, если у вас нет дефицита витаминов.

Если вас беспокоит выпадение волос, лучше обратиться к сертифицированному трихологу. Врач сможет определить истинную причину проблемы и предложить эффективное лечение, вместо того чтобы надеяться на биотиновые добавки.