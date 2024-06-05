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Идеальные оттенки помады: выбор визажистов для любого случая

Цвета помад, подходящие каждому — включая вас

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Выбрать подходящую помаду, которая идеально соответствует вашему облику — это непростое задание. Зачастую даже правильный оттенок может быть омрачен низкой стойкостью или неприятной текстурой продукта. Но какие оттенки стоит рассматривать, когда времени на выбор остается мало, а новый помадный стик необходим срочно для дневных или вечерних мероприятий? Визажисты приходят на помощь.

Цвета помад, подходящие каждому — включая вас
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оттенки красного

Красная помада является поистине универсальным средством. Она, вероятно, присутствует в арсенале косметики каждой второй женщины, ведущей активный образ жизни, включая и вечерний. Конечно, известно, что у красной помады есть свои особенности, как в нанесении, так и в подборе оттенка, и палитра варьируется. Чтобы избежать затруднений с выбором холодного или теплого подтонов, стоит обратить внимание на классический красный цвет. Он универсальный и подходит всем. К тому же, красную помаду можно легко внедрить в дневной образ, не выглядя вызывающе.

Розовые оттенки

Как и в случае с красным, существует огромное разнообразие оттенков розовой помады. Здесь не существует универсального оттенка, поэтому визажисты рекомендуют иметь как минимум две помады в розовых тонах: одну в нейтральном оттенке для ежедневного макияжа, а другую — чуть ярче для вечерних и менее официальных мероприятий. Насыщенные розовые оттенки без блеска помогут освежить лицо и визуально отбелить зубы.

Бордовый

Темные оттенки помады не всегда пользуются популярностью из-за сложности в нанесении и выборе подходящего оттенка. Но правильный бордовый оттенок может стать завершающим штрихом стильного образа. Важно обращать внимание на тип кожи и тон губ при выборе бордового оттенка. Даже обладательницам светлой кожи стоит найти подходящий оттенок, который придаст новую жизнь вашему образу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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