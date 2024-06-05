Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова объяснила, что причиной выпадения волос часто бывают гормональные нарушения. Она указала на гипотиреоз как одну из причин, вызванную нехваткой гормонов щитовидной железы, а также на избыток мужских половых гормонов (андрогенов), как у мужчин, так и у женщин.
Эксперт подчеркнула, что необходимо рассматривать данное явление с пониманием, что оно не всегда связано с гормональными нарушениями, и что ежедневная потеря небольшого количества волос считается нормой.
Однако следует обратить внимание на усиление выпадения волос, образование залысин или очагов потери волос, а также на редкость волос по всей поверхности головы. В этих случаях важно обратиться к врачу для обследования.
Для диагностики и лечения рекомендуется обратиться к дерматологу или трихологу, который проведет необходимые анализы и исследования, а при необходимости направит к эндокринологу.
Марина Свиридонова отметила, что при выявлении гипотиреоза, его можно успешно компенсировать правильным лечением. Однако, борьба с избытком андрогенов может быть более сложной задачей, требующей специализированного подхода и сотрудничества с другими специалистами, такими как гинекологи и хирурги.
Она также упомянула, что нарушение чувствительности кожных рецепторов головы к нормальному уровню гормонов может быть причиной выпадения волос и требует индивидуального подхода к лечению.
Лечение включает в себя местные препараты, специальные процедуры и, в некоторых случаях, прием таблеток, блокирующих действие андрогенов на кожные рецепторы.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.