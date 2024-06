Гормональные нарушения и выпадение волос: понимание, диагностика и лечение

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова объяснила, что причиной выпадения волос часто бывают гормональные нарушения. Она указала на гипотиреоз как одну из причин, вызванную нехваткой гормонов щитовидной железы, а также на избыток мужских половых гормонов (андрогенов), как у мужчин, так и у женщин.

