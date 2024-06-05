Врач-дерматовенеролог и трихолог Ольга Малахова высказала свое мнение о перхоти как о возможном проявлении себорейного дерматита. Она отмечает, что без лечения себорейный дерматит может перейти в осложненную форму.
Перхоть представляет собой отшелушивание мертвых клеток кожи, что естественно при здоровой коже, но может усиливаться при активном размножении дрожжевых грибков, вызванном повышенной выработкой кожного сала, часто связанной с увеличением уровня мужских половых гормонов.
Неправильный уход за кожей, такой как агрессивное очищение или окрашивание волос, также может нарушить баланс микрофлоры кожи и спровоцировать перхоть.
Длительное повышенное функционирование сальных желез и активное развитие грибков могут привести к развитию себорейного дерматита, характеризующегося не только отшелушиванием кожи, но и появлением покраснений, жжения и зуда. В случае осложнений, себорейный дерматит может распространиться на другие участки тела с волосяными фолликулами.
Для лечения перхоти применяются шампуни и тоники с компонентами, уменьшающими выработку кожного сала, замедляющими отшелушивание клеток кожи и подавляющими патогенную микрофлору. Противогрибковые шампуни могут быть необходимы в некоторых случаях, но перед их использованием следует проконсультироваться с врачом для правильного подбора лечения.
Важно помнить, что перхоть и себорейный дерматит являются хроническими состояниями, требующими регулярного поддерживающего лечения и использования специализированных шампуней.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.