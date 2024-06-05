Борьба с перхотью: как избежать осложнений с помощью правильного ухода и лечения

Какие негативные последствия могут возникнуть из-за перхоти

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматовенеролог и трихолог Ольга Малахова высказала свое мнение о перхоти как о возможном проявлении себорейного дерматита. Она отмечает, что без лечения себорейный дерматит может перейти в осложненную форму.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перхоть представляет собой отшелушивание мертвых клеток кожи, что естественно при здоровой коже, но может усиливаться при активном размножении дрожжевых грибков, вызванном повышенной выработкой кожного сала, часто связанной с увеличением уровня мужских половых гормонов.

Неправильный уход за кожей, такой как агрессивное очищение или окрашивание волос, также может нарушить баланс микрофлоры кожи и спровоцировать перхоть.

Длительное повышенное функционирование сальных желез и активное развитие грибков могут привести к развитию себорейного дерматита, характеризующегося не только отшелушиванием кожи, но и появлением покраснений, жжения и зуда. В случае осложнений, себорейный дерматит может распространиться на другие участки тела с волосяными фолликулами.

Для лечения перхоти применяются шампуни и тоники с компонентами, уменьшающими выработку кожного сала, замедляющими отшелушивание клеток кожи и подавляющими патогенную микрофлору. Противогрибковые шампуни могут быть необходимы в некоторых случаях, но перед их использованием следует проконсультироваться с врачом для правильного подбора лечения.

Важно помнить, что перхоть и себорейный дерматит являются хроническими состояниями, требующими регулярного поддерживающего лечения и использования специализированных шампуней.