Мифы и правила: что стоит знать о уходе за волосами, чтобы добиться реального результата

Мифы и правила: почему некоторые методы ухода за волосами оказываются бесполезными

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Разбираясь в уходе за волосами, часто сталкиваемся с общепринятыми мифами, которые, как выясняется, не всегда имеют под собой научное обоснование. Вместе с врачом-трихологом, дерматологом Натальей Терешиной, мы разбираемся, какие из них фактически несут смысл, а какие оказываются ошибочными.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Миф 1: лечебные шампуни не могут предотвратить выпадение волос. По словам Терешиной, активные компоненты, содержащиеся в них, не успевают действовать за время, пока шампунь находится на волосах. Вместо этого, при сильном выпадении волос врач рекомендует обращаться за помощью к специалисту, который может назначить специальные лосьоны для регулярного применения.

Миф 2: стрижка кончиков не ускоряет рост волос. Волосы растут от корней, поэтому стрижка кончиков не влияет на скорость их роста, заявляет эксперт. Однако стрижка может улучшить внешний вид прически, особенно если кончики волос повреждены.

Миф 3: сбривание волос не делает их гуще. По мнению Терешиной, количество волос закладывается в фолликулах еще до рождения человека и не может измениться в течение жизни. После сбривания волосы могут казаться более густыми лишь визуально, так как они имеют одинаковую длину и отсутствует тонкий кончик.

Миф 4: мытье головы каждый день не вредно. Важно правильно выбирать шампунь, соответствующий типу кожи головы, и использовать кондиционер или маску. Согласно Терешиной, волосы страдают от трения и поверхностно-активных веществ в шампуне, особенно когда их массируют во время мытья. Рекомендуется аккуратно наносить шампунь от корней к кончикам и тщательно помыть кожу головы, избегая трения волос друг о друга.

Миф 5: необязательно менять шампунь, если он подходит по типу кожи головы. По словам Терешиной, если выбранный шампунь подходит и не вызывает дискомфорта, нет необходимости менять его. Частая смена шампуня может привести к появлению перхоти и других проблемам.