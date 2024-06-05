Опасность в домашних масках: предупреждение трихолога о рисках для волос и кожи головы

Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Доктор Наталья Терешина, специалист по уходу за волосами, предупредила о рисках, связанных с использованием домашних масок для волос. В ее словах прозвучало предостережение от агрессивных компонентов, таких как чеснок, лук, жгучий перец и спирт, которые могут вызвать раздражение кожи головы, шелушение, перхоть, контактный дерматит и даже выпадение волос. Особенно опасно наносить такие смеси на сухую кожу или держать на голове длительное время.

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Если возникает жжение, маску следует смыть, чтобы избежать ожога кожи головы. Терешина также отметила, что домашние маски могут оказывать ограниченное воздействие на состояние и рост волос, поскольку активные компоненты остаются на поверхности кожи, а не достигают фолликула, находящегося глубоко под кожей.

В случае любых проблем с волосами рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет подобрать профессиональные средства безопасного действия.