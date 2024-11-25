Опасность в домашних масках для волос кроется в незнании таких деталей, о которых рассказала трихолог

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Доктор Наталья Терешина, специалист по уходу за волосами, предупредила о рисках, связанных с использованием домашних масок для волос.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Особенно волосяной покров головы страдает от агрессивных компонентов, таких как чеснок, лук, жгучий перец и спирт, которые могут вызвать раздражение кожи головы, шелушение, перхоть, контактный дерматит и даже выпадение волос. Опасно наносить такие смеси на сухую кожу или держать на голове длительное время.

Если возникает жжение, маску следует смыть, чтобы избежать ожога кожи головы. Терешина также отметила, что домашние маски могут оказывать ограниченное воздействие на состояние и рост волос, поскольку активные компоненты остаются на поверхности кожи, а не достигают фолликула, находящегося глубоко под кожей.

В случае любых проблем с волосами рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет подобрать профессиональные средства безопасного действия.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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