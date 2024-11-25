Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай переходит на электронные счета-фактуры
Китай упростил правила въезда: новые возможности для туристов
Пол имеет значение! Рассказываем, чем отличается уход за мужской и женской кожей
Какие опции помогут продать авто быстрее
Как взмывают ввысь цены на новостройки в ближнем Подмосковье: Топ-5 городов-лидеров по росту цен
Минус 10 кг за 20 дней! Нужны лишь скакалка и правильный подход
Три интересных объяснения, почему кошки "мнут" вас лапками
Почему летние шины нужно готовить к зиме: правила ухода и хранения
Пять растений, которые помогут сдержать малину

Опасность в домашних масках для волос кроется в незнании таких деталей, о которых рассказала трихолог

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Доктор Наталья Терешина, специалист по уходу за волосами, предупредила о рисках, связанных с использованием домашних масок для волос.

Опасность в домашних масках для волос кроется в незнании таких деталей, о которых рассказала трихолог
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Особенно волосяной покров головы страдает от агрессивных компонентов, таких как чеснок, лук, жгучий перец и спирт, которые могут вызвать раздражение кожи головы, шелушение, перхоть, контактный дерматит и даже выпадение волос. Опасно наносить такие смеси на сухую кожу или держать на голове длительное время.

Если возникает жжение, маску следует смыть, чтобы избежать ожога кожи головы. Терешина также отметила, что домашние маски могут оказывать ограниченное воздействие на состояние и рост волос, поскольку активные компоненты остаются на поверхности кожи, а не достигают фолликула, находящегося глубоко под кожей.

В случае любых проблем с волосами рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет подобрать профессиональные средства безопасного действия.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Секреты эксплуатации турбированных двигателей
Авто
Секреты эксплуатации турбированных двигателей Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Опасность в домашних масках для волос кроется в незнании таких деталей, о которых рассказала трихолог
Новый год: где лучше встретить праздник — в России или за границей?
Эти растения украсят ваш сад и привлекут восхищённые взгляды
Пять признаков усталости водителя, угрожающих безопасности
Куриные рулетики с начинкой — шикарное блюдо на праздничный стол, которое съедят первым
Почему качество полотенца влияет на состояние вашей кожи?
Вы обретёте тело мечты и лёгкость: эти тренировки идеальны осенью
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.