Онихомикоз: как эффективно избавиться от грибка ногтей

Не тяните: как своевременно избавиться от грибка на ногтях

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если появились признаки грибка на ногтях, важно немедленно обратиться к врачу и начать лечение правильно, чтобы предотвратить запущенные стадии заболевания, подчеркнула дерматолог Светлана Волкова. Она подчеркнула, что необходимо избегать самолечения и использовать методы, подтвержденные эффективностью, чтобы не упустить возможность излечить онихомикоз.

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Для точного диагноза следует сдать анализы, соблюдая рекомендации по подготовке к ним. Когда ставится диагноз, лечение назначается индивидуально, учитывая характер поражения ногтей. Врач может предложить местные противогрибковые средства в сочетании с кератолитическими препаратами.

В случаях серьезного поражения придется прибегнуть к приему лекарств или даже удалению пораженного ногтя. После лечения важно предпринять меры по профилактике рецидива, таких как дезинфекция обуви, использование специальных средств и соблюдение гигиенических мероприятий.