Когда стоит сделать паузу: знаки, что вашим ногтям нужен отдых от геля

Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалисты в области нейл-сервиса подчеркивают, что сегодня лишь немногие женщины обходятся без гелевого покрытия ногтей. Привыкнув к определенному стилю маникюра, мы часто не можем представить себя без него. Однако существуют состояния ногтей, при которых лучше временно отказаться от геля. Они включают следующие моменты:

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Проблемы с грибком и расслоением: длительное ношение геля может создать воздушные карманы между ногтем и покрытием, что становится благоприятной средой для размножения бактерий, приводящих к порче ногтей. Даже после лечения ногтя лучше воздержаться от геля, чтобы ноготь окреп и восстановился. Хрупкость ногтей: слабая область ногтя, известная как "зона стресса", становится особенно уязвимой после носки геля, что увеличивает риск его ломкости и трещин. Если вы замечаете, что ногти становятся тонкими после снятия геля, лучше сделать перерыв и не использовать покрытие на несколько месяцев. Ухудшение состояния ногтей: иногда гель и база, которые вы используете, могут содержать компоненты, негативно воздействующие на ногти, делая их хрупкими и склонными к расслаиванию. Это может быть сигналом о несовместимости вашего ногтевого лака. В этом случае может быть полезно сменить марку гель-лака или временно перейти на обычный лак. Профессионализм мастера: если вы обращаетесь к новому мастеру и чувствуете неприятные ощущения во время процедуры — боль, жжение, покалывание, — лучше поискать другого специалиста. Непрофессиональное выполнение маникюра может привести к повреждению ногтей, и в таких случаях лучше временно воздержаться от гелевого покрытия, пока не найдется квалифицированный мастер, способный учитывать ваши потребности и обеспечивать аккуратный уход за ногтями.