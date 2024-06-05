Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые объяснили, почему собака постоянно лижет лапы
Журналист Котов сообщил о начале производства космического корабля "Орёл"
В РФ планируются инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР
Как приготовить дома знаменитый японский суп мисо
Юрий Лоза отказался участвовать в шоу Ольги Бузовой
Мифы и правила: почему некоторые методы ухода за волосами оказываются бесполезными
"Метриум Премиум": россияне для сохранения средств покупают жильё, а не валюту
Как избавиться от навязчивых мыслей: рекомендации ученых
Как правильно посадить рукколу?
Когда стоит сделать паузу: знаки, что вашим ногтям нужен отдых от геля

Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Специалисты в области нейл-сервиса подчеркивают, что сегодня лишь немногие женщины обходятся без гелевого покрытия ногтей. Привыкнув к определенному стилю маникюра, мы часто не можем представить себя без него. Однако существуют состояния ногтей, при которых лучше временно отказаться от геля. Они включают следующие моменты:

Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Проблемы с грибком и расслоением: длительное ношение геля может создать воздушные карманы между ногтем и покрытием, что становится благоприятной средой для размножения бактерий, приводящих к порче ногтей. Даже после лечения ногтя лучше воздержаться от геля, чтобы ноготь окреп и восстановился.
  2. Хрупкость ногтей: слабая область ногтя, известная как "зона стресса", становится особенно уязвимой после носки геля, что увеличивает риск его ломкости и трещин. Если вы замечаете, что ногти становятся тонкими после снятия геля, лучше сделать перерыв и не использовать покрытие на несколько месяцев.
  3. Ухудшение состояния ногтей: иногда гель и база, которые вы используете, могут содержать компоненты, негативно воздействующие на ногти, делая их хрупкими и склонными к расслаиванию. Это может быть сигналом о несовместимости вашего ногтевого лака. В этом случае может быть полезно сменить марку гель-лака или временно перейти на обычный лак.
  4. Профессионализм мастера: если вы обращаетесь к новому мастеру и чувствуете неприятные ощущения во время процедуры — боль, жжение, покалывание, — лучше поискать другого специалиста. Непрофессиональное выполнение маникюра может привести к повреждению ногтей, и в таких случаях лучше временно воздержаться от гелевого покрытия, пока не найдется квалифицированный мастер, способный учитывать ваши потребности и обеспечивать аккуратный уход за ногтями.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Экономист Мазур считает, что пенсионерам необходимо индексировать пенсию 4 раза в год
Ученые нашли способ отключить чувство голода
Изюм: польза и вред
Ландшафтный дизайнер Ольга Платонова рассказала, как создать гармоничный цветник
Михаила Боярский высказался о романе Заворотнюк и Жигунова: "Всем хочется сказки"
В России наблюдается рост заплат строителей
Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя
Всё о чае: сорта, факты, советы по выбору и употреблению
Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом
У России есть вопросы к работе Нового банка развития БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников