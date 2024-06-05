Секреты крепких ногтей: профессиональные советы дерматолога

Дерматолог Мошкова обозначила основные факторы, провоцирующие расщепление ногтей

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Недостаток крепости и расслоение ногтей могут быть вызваны различными факторами, от химических воздействий до грибкового поражения. Врач-дерматолог и косметолог Елена Мошкова подчеркивает, что, несмотря на то, что некоторые люди могут иметь врожденную склонность к этим проблемам, чаще всего они являются следствием воздействия внешних факторов. Среди таких факторов — частый контакт с бытовой химией, содержащей агрессивные вещества, которые нарушают целостность ногтевой пластины.

Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Использование декоративных лаков и средств для его снятия также может негативно сказаться на состоянии ногтей. Еще одним аспектом является неверная обработка маникюрных инструментов, которая может усугубить проблему. Мошкова советует надевать перчатки во время контакта с химическими средствами и правильно обрабатывать ногти. При появлении признаков расслоения ногтей рекомендуется обратиться к врачу для медицинского обследования. Это может быть важным для выявления заболеваний, таких как гипотиреоз, железодефицитная анемия, цирроз печени, ревматоидный артрит и псориаз.

Изменения в толщине и цвете ногтей также могут указывать на грибковое поражение. Для точного диагноза может потребоваться микроскопическое исследование. Отмечается, что дефицит микроэлементов, таких как магний, кальций, цинк, фосфор и селен, может быть одной из причин проблем с ногтями. Для их восстановления Мошкова рекомендует использовать лечебные ванночки с морской солью или парафином, увлажнять кожу рук кремом и делать массаж фаланг пальцев.