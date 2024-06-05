Три оригинальных способа применения консилера

Три неожиданных применения консилера: советы от визажистов

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обычно мы используем каждое бьюти-средство по назначению, но визажисты советуют иногда отходить от правил для создания восхитительного макияжа. Рассмотрим три необычных способа использования консилера.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Во-первых, консилер отлично подходит для контуринга. Вместо сложных палеток-скульпторов можно использовать два консилера: один на тон светлее, другой — темнее вашего натурального оттенка кожи. Это позволит легко распределить свет и тень на лице.

Во-вторых, консилер поможет сделать идеальные стрелки. С помощью тонкой скошенной кисти и консилера можно провести линию вдоль готовой стрелки, скрывая все недочеты и делая её графичной.

В-третьих, консилер можно использовать как основу для макияжа век. Нанесите его тонким слоем на веко и тщательно вбейте. Это продлит стойкость макияжа глаз и предотвратит осыпание теней.