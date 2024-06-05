Летние трендовые оттенки помад предложила визажист Ольга Думцева, подчеркивая, что они могут быть невероятно привлекательными для мужчин. Один из основных трендов — контрастные розовые оттенки, которые могут быть как яркими и насыщенными, так и припыленными, но обязательно холодными. Важно выбирать красный цвет помады, соответствующий вашему цветотипу, чтобы он не испортил образ.
Красные оттенки также подходят для дневного макияжа, поскольку в этом сезоне нет жестких правил относительно ярких акцентов днем. Если цветные помады не ваш выбор, можно обратить внимание на полупрозрачные блески для губ.
Например, прозрачный блеск без шиммера или варианты с легкими оттенками, близкими к цвету губ, рекомендуются для лета, в то время как яркие цвета с глянцевым финишем лучше оставить на вечер.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.