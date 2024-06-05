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Летние тренды: ослепительные оттенки помад, чтобы покорить летние вечеринки

Летние оттенки помад, которые привлекут мужчин и спровоцируют знакомства

0:56
Моя семья » Красота и стиль

Летние трендовые оттенки помад предложила визажист Ольга Думцева, подчеркивая, что они могут быть невероятно привлекательными для мужчин. Один из основных трендов — контрастные розовые оттенки, которые могут быть как яркими и насыщенными, так и припыленными, но обязательно холодными. Важно выбирать красный цвет помады, соответствующий вашему цветотипу, чтобы он не испортил образ.

Летние оттенки помад, которые привлекут мужчин и спровоцируют знакомства
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Красные оттенки также подходят для дневного макияжа, поскольку в этом сезоне нет жестких правил относительно ярких акцентов днем. Если цветные помады не ваш выбор, можно обратить внимание на полупрозрачные блески для губ.

Например, прозрачный блеск без шиммера или варианты с легкими оттенками, близкими к цвету губ, рекомендуются для лета, в то время как яркие цвета с глянцевым финишем лучше оставить на вечер.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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