Дерматовенеролог Захарова обозначила заболевания, которые увеличивают вероятность возникновения перхоти

Исследование: какие заболевания повышают риск появления перхоти

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Специалист подчеркнула, что перхоть — это шелушение кожи головы, которое может быть вызвано различными факторами, включая изменения в выработке и составе себума, нарушения защитного барьера кожи, а также избыточное размножение грибка Malassezia. Она также отметила, что заболевания, такие как сахарный диабет и иммунодефицит, увеличивают риск появления перхоти, а также что перхоть может сопровождать различные дерматологические заболевания.

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Кроме того, факторы, такие как стрессы, изменение гормонального фона, неправильное питание и уход за кожей головы, могут способствовать ее появлению. Врач рекомендует обратиться к дерматологу для точного диагноза и назначения лечения, которое зависит от причины проблемы. Она также призывает минимизировать факторы риска и правильно ухаживать за волосами, не прибегая к народным методам, чья эффективность не доказана.