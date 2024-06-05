Специалист подчеркнула, что перхоть — это шелушение кожи головы, которое может быть вызвано различными факторами, включая изменения в выработке и составе себума, нарушения защитного барьера кожи, а также избыточное размножение грибка Malassezia. Она также отметила, что заболевания, такие как сахарный диабет и иммунодефицит, увеличивают риск появления перхоти, а также что перхоть может сопровождать различные дерматологические заболевания.
Кроме того, факторы, такие как стрессы, изменение гормонального фона, неправильное питание и уход за кожей головы, могут способствовать ее появлению. Врач рекомендует обратиться к дерматологу для точного диагноза и назначения лечения, которое зависит от причины проблемы. Она также призывает минимизировать факторы риска и правильно ухаживать за волосами, не прибегая к народным методам, чья эффективность не доказана.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.