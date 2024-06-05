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Мифы и Реальность: парикмахер развеивает заблуждения о стрижке волос

Парикмахер Левина опроверг два распространенных заблуждения о стрижке волос

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Моя семья » Красота и стиль

Парикмахер и стилист Лилия Левина развеяла два распространенных мифа о стрижке волос. Она утверждает, что частое подстригание волос не ускоряет их рост, так как нет никакой связи между частотой стрижки и скоростью роста волос.

Парикмахер Левина опроверг два распространенных заблуждения о стрижке волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Частота стрижки зависит от индивидуальных особенностей волос и предпочтений клиента. Если парикмахер рекомендует регулярные посещения салона, это может быть обусловлено необходимостью обновления стрижки или восстановления волос. Однако, существует вероятность, что мастер может пытаться удержать клиента или привязать его к своим услугам.

Второй миф, который Левина опровергла, касается стрижки волос у детей. Частая практика стрижки детей налысо не обусловлена качеством будущих волос. Верность этому убеждению является ошибочной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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