Мифы и Реальность: парикмахер развеивает заблуждения о стрижке волос

Парикмахер Левина опроверг два распространенных заблуждения о стрижке волос

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парикмахер и стилист Лилия Левина развеяла два распространенных мифа о стрижке волос. Она утверждает, что частое подстригание волос не ускоряет их рост, так как нет никакой связи между частотой стрижки и скоростью роста волос.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Частота стрижки зависит от индивидуальных особенностей волос и предпочтений клиента. Если парикмахер рекомендует регулярные посещения салона, это может быть обусловлено необходимостью обновления стрижки или восстановления волос. Однако, существует вероятность, что мастер может пытаться удержать клиента или привязать его к своим услугам.

Второй миф, который Левина опровергла, касается стрижки волос у детей. Частая практика стрижки детей налысо не обусловлена качеством будущих волос. Верность этому убеждению является ошибочной.