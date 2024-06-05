Парикмахер и стилист Лилия Левина развеяла два распространенных мифа о стрижке волос. Она утверждает, что частое подстригание волос не ускоряет их рост, так как нет никакой связи между частотой стрижки и скоростью роста волос.
Частота стрижки зависит от индивидуальных особенностей волос и предпочтений клиента. Если парикмахер рекомендует регулярные посещения салона, это может быть обусловлено необходимостью обновления стрижки или восстановления волос. Однако, существует вероятность, что мастер может пытаться удержать клиента или привязать его к своим услугам.
Второй миф, который Левина опровергла, касается стрижки волос у детей. Частая практика стрижки детей налысо не обусловлена качеством будущих волос. Верность этому убеждению является ошибочной.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.