Восемь способов борьбы с эмоциональным перееданием: от стресса к здоровью

Еда не только утоляет голод, но и влияет на наши эмоции. Проблемы возникают, когда мы начинаем переедать из-за стресса или тревоги. Эмоциональное переедание — это когда мы едим не от голода, а, чтобы справиться с чувствами. Давайте вместе с femina.in разберёмся, что вызывает это явление и как с ним справится.
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Причины эмоционального переедания
Эмоции, такие как тревога, стресс, скука и одиночество, могут влиять на наш выбор пищи. Вот как это обычно происходит:
Счастье: выбираем стейк, пиццу, бургеры и роллы.
Грусть или стресс: тянемся к мороженому, шоколаду и печенью.
Скука: потребляем картофельные чипсы, попкорн или конфеты.
Стресс вызывает повышение уровня кортизола — гормона, который усиливает тягу к соленой и сладкой пище. Норадреналин, вырабатываемый для повышения энергии, также может усиливать импульсивный выбор нездоровой еды.
Как уменьшить эмоциональное переедание?
Осознание голода: научитесь отличать физический голод от эмоционального. Это поможет предотвратить переедание.
Дневник питания: записывайте, что, когда и с кем вы едите, а также ваши эмоции в этот момент. Это поможет понять причины переедания.
Альтернативные способы релаксации: прогулка, пробежка, теплая ванна, беседа с друзьями или шопинг могут заменить потребность в еде.
Награды: вознаграждайте себя не едой, а приятными вещами, например, новым платьем или прогулкой по пляжу.
Частые перекусы: небольшие порции пищи в течение дня помогут избежать сильного голода и эмоционального переедания.
Здоровые закуски: храните в холодильнике низкокалорийные фрукты и овощи, чтобы не тянуться к чипсам и мороженому.
Не сдавайтесь: если вы поддались искушению, начните сначала и не вините себя.
Релаксация: медитация и точечный массаж могут помочь справиться со стрессом.
Забота о себе и осознанное отношение к питанию помогут вам справиться с эмоциональным перееданием и поддерживать здоровый вес.