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Восемь способов борьбы с эмоциональным перееданием: от стресса к здоровью

Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?

2:19
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Еда не только утоляет голод, но и влияет на наши эмоции. Проблемы возникают, когда мы начинаем переедать из-за стресса или тревоги. Эмоциональное переедание — это когда мы едим не от голода, а, чтобы справиться с чувствами. Давайте вместе с femina.in разберёмся, что вызывает это явление и как с ним справится.

Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины эмоционального переедания

Эмоции, такие как тревога, стресс, скука и одиночество, могут влиять на наш выбор пищи. Вот как это обычно происходит:

  • Счастье: выбираем стейк, пиццу, бургеры и роллы.
  • Грусть или стресс: тянемся к мороженому, шоколаду и печенью.
  • Скука: потребляем картофельные чипсы, попкорн или конфеты.

Стресс вызывает повышение уровня кортизола — гормона, который усиливает тягу к соленой и сладкой пище. Норадреналин, вырабатываемый для повышения энергии, также может усиливать импульсивный выбор нездоровой еды.

Как уменьшить эмоциональное переедание?

  1. Осознание голода: научитесь отличать физический голод от эмоционального. Это поможет предотвратить переедание.
  2. Дневник питания: записывайте, что, когда и с кем вы едите, а также ваши эмоции в этот момент. Это поможет понять причины переедания.
  3. Альтернативные способы релаксации: прогулка, пробежка, теплая ванна, беседа с друзьями или шопинг могут заменить потребность в еде.
  4. Награды: вознаграждайте себя не едой, а приятными вещами, например, новым платьем или прогулкой по пляжу.
  5. Частые перекусы: небольшие порции пищи в течение дня помогут избежать сильного голода и эмоционального переедания.
  6. Здоровые закуски: храните в холодильнике низкокалорийные фрукты и овощи, чтобы не тянуться к чипсам и мороженому.
  7. Не сдавайтесь: если вы поддались искушению, начните сначала и не вините себя.
  8. Релаксация: медитация и точечный массаж могут помочь справиться со стрессом.

Забота о себе и осознанное отношение к питанию помогут вам справиться с эмоциональным перееданием и поддерживать здоровый вес.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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