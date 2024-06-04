Секреты объема: простые лайфхаки для волос от парикмахера

Парикмахер Жаворонкова поделилась секретом быстрого придания объема волосам

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Простые хитрости, такие как использование бигуди-липучек или плойки с диаметром 25-35 миллиметров, могут значительно увеличить объем волос быстро и с минимальными усилиями, этим поделилась парикмахер Анастасия Жаворонкова. Она отмечает, что для получения объема важно хорошо промыть волосы, использовать шампунь, хорошо пенящийся, и наносить кондиционер или маску только на длину и концы волос.

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На этапе сушки Жаворонкова рекомендует использовать спреи для прикорневого объема на почти высушенные волосы и сушить голову, наклонив ее вниз или поднимая пряди вверх расческой, направляя поток воздуха против роста. Она также предлагает использовать бигуди-липучки, накручивая волосы на них и оставляя на десять минут, а затем зафиксировать лаком. Кроме того, можно использовать плойку диаметром 25-35 миллиметров, накручивая несколько прядей от корней, а затем применять текстурирующий спрей или сухой шампунь на корни и расчесывать волосы, наклоняя голову вниз.

Эксперт отмечает, что важно применять эти методы на хорошо просушенных волосах, чтобы избежать потери объема.



