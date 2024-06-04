Секреты и угрозы: как правильно заботиться о бровях

Неправильное окрашивание, очищение и стрижка бровей могут значительно навредить их состоянию. Ольга Руда, косметолог-бровист, подчеркнула важность использования специальной краски при окрашивании бровей, поскольку обычные средства для волос могут быть агрессивными для этой области. Она также предупредила о риске химического ожога при несоблюдении технологии окрашивания.
Руда подчеркнула необходимость ежедневного очищения области бровей для предотвращения забитых пор и развития воспаления волосяных фолликулов. Для удаления косметики с бровей рекомендуется использовать средство для снятия макияжа с глаз, так как мицеллярная вода может быть слишком щадящей для ежедневного применения. Кроме того, специальные гели для очищения пор могут пересушить и сделать волоски бровей ломкими.
Стрижка бровей ножницами также может навредить их состоянию, поскольку это может нарушить жизненный цикл волоса и привести к неопрятному эффекту. Вместо этого рекомендуется смягчать слишком длинные и торчащие волоски косметическим маслом для бровей и фиксировать форму специальным гелем.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?