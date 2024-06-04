Секреты и угрозы: как правильно заботиться о бровях

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Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Неправильное окрашивание, очищение и стрижка бровей могут значительно навредить их состоянию. Ольга Руда, косметолог-бровист, подчеркнула важность использования специальной краски при окрашивании бровей, поскольку обычные средства для волос могут быть агрессивными для этой области. Она также предупредила о риске химического ожога при несоблюдении технологии окрашивания.

Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Руда подчеркнула необходимость ежедневного очищения области бровей для предотвращения забитых пор и развития воспаления волосяных фолликулов. Для удаления косметики с бровей рекомендуется использовать средство для снятия макияжа с глаз, так как мицеллярная вода может быть слишком щадящей для ежедневного применения. Кроме того, специальные гели для очищения пор могут пересушить и сделать волоски бровей ломкими.

Стрижка бровей ножницами также может навредить их состоянию, поскольку это может нарушить жизненный цикл волоса и привести к неопрятному эффекту. Вместо этого рекомендуется смягчать слишком длинные и торчащие волоски косметическим маслом для бровей и фиксировать форму специальным гелем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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