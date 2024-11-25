Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неправильное окрашивание, очищение и стрижка бровей могут значительно навредить их состоянию. Ольга Руда, косметолог-бровист, подчеркнула важность использования специальной краски при окрашивании бровей, поскольку обычные средства для волос могут быть агрессивными для этой области. Она также предупредила о риске химического ожога при несоблюдении технологии окрашивания.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Руда подчеркнула необходимость ежедневного очищения области бровей для предотвращения забитых пор и развития воспаления волосяных фолликулов. Для удаления косметики с бровей рекомендуется использовать средство для снятия макияжа с глаз, так как мицеллярная вода может быть слишком щадящей для ежедневного применения. Кроме того, специальные гели для очищения пор могут пересушить и сделать волоски бровей ломкими.

Стрижка бровей ножницами также может навредить их состоянию, поскольку это может нарушить жизненный цикл волоса и привести к неопрятному эффекту. Вместо этого рекомендуется смягчать слишком длинные и торчащие волоски косметическим маслом для бровей и фиксировать форму специальным гелем.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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