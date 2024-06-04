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Трендовый нюдовый маникюр: как достичь идеального образа на коротких ногтях

Как носить самый модный нюдовый маникюр

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Заметный тренд в дизайне ногтей — "голый" маникюр на короткой длине, когда ногти выглядят естественно розоватыми и блестящими, будто отполированными. Любое светлое покрытие выигрышно смотрится на коротких ногтях, но для изюминки можно выбрать вариант "сатиновый хром" с перламутровым финишем, который смотрится эффектно без дополнительного дизайна. Микрофренч также отлично подходит для коротких ногтей, визуально удлиняя их. Попробуйте полоски черного или синего цвета для разнообразия.

Как носить самый модный нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самый модный вариант маникюра для коротких ногтей — lipgloss nails, эффект блеска для губ. Выберите лак, близкий к тону вашей кожи или розовый, и нанесите глянцевый верхний слой. Покрытие должно быть полупрозрачным и напоминать желе. Такой маникюр не требует частых визитов к нейл-стилисту, но требует более внимательного ухода за состоянием ногтей, так как при отсутствии яркого лака все внимание обращается на форму ногтей и состояние кутикулы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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