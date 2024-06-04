Трендовый нюдовый маникюр: как достичь идеального образа на коротких ногтях

Как носить самый модный нюдовый маникюр

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заметный тренд в дизайне ногтей — "голый" маникюр на короткой длине, когда ногти выглядят естественно розоватыми и блестящими, будто отполированными. Любое светлое покрытие выигрышно смотрится на коротких ногтях, но для изюминки можно выбрать вариант "сатиновый хром" с перламутровым финишем, который смотрится эффектно без дополнительного дизайна. Микрофренч также отлично подходит для коротких ногтей, визуально удлиняя их. Попробуйте полоски черного или синего цвета для разнообразия.

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Самый модный вариант маникюра для коротких ногтей — lipgloss nails, эффект блеска для губ. Выберите лак, близкий к тону вашей кожи или розовый, и нанесите глянцевый верхний слой. Покрытие должно быть полупрозрачным и напоминать желе. Такой маникюр не требует частых визитов к нейл-стилисту, но требует более внимательного ухода за состоянием ногтей, так как при отсутствии яркого лака все внимание обращается на форму ногтей и состояние кутикулы.