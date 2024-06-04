Макияж по гороскопу: как выбрать идеальный образ для вашего знака зодиака

Макияж, который подходит вашему знаку зодиака.

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как вы обычно решаете, какой макияж сделать сегодня? Вероятно, вы ориентируетесь на свое настроение и важность события. Но почему бы не попробовать следовать рекомендациям визажистов, которые советуют учитывать сочетание цветовой гаммы с вашим знаком зодиака? Каждая стихия имеет свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Огненные знаки — Овны, Львы и Стрельцы — это яркие личности, которым можно использовать теплые и насыщенные оттенки теней и помад. Визажисты рекомендуют избегать слишком темных оттенков, чтобы не утяжелять образ. Особенно весной, тени можно выбирать любые, включая графитовый оттенок, который подходит Стрельцам.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — переменчивы, и им трудно остановиться на конкретном виде макияжа. Визажисты советуют делать упор на натуральность: никаких графичных линий и плотных слоев тональной базы, только флюиды и естественная растушевка. Для яркости подойдут классические "смоки" на коричневой подложке.

Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — часто предпочитают матовые оттенки косметики для губ и избегают блеска. Но чтобы матовый макияж не прибавлял возраст, важно соблюдать баланс сияния, особенно в проработке кожи. Земным знакам подходят золотые и песочные оттенки, поэтому можно выбирать золотистый хайлайтер и сатиновые тени теплых нюдовых оттенков. Избегайте кричащих цветов.

Водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — должны делать акцент на глаза. Вы можете выбирать от "смоки" до активных стрелок, учитывая строение глаза. Если у вас нависшее веко, откажитесь от стрелок и внешней подводки, но у вас остается большой выбор техник макияжа с использованием теней. Не забывайте про губы, выбирая ненавязчивый цветной блеск с увлажняющим эффектом.