Как использовать зелёный чай для ухода за волосами: советы от парикмахеров

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Польза зелёного чая для волос: секреты ухода, раскрытые экспертами

1:38
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Зелёный чай – это не только популярный напиток, но и ингредиент, обладающий антиоксидантными свойствами, которые могут быть полезны для ухода за собой. Если вы хотите узнать, каким образом этот ингредиент может быть полезен вашим волосам и как его лучше использовать, вы попали по адресу. Специалисты в области дерматологии и парикмахеры  портала byrdie.com поделятся всем, что вам нужно знать о применении зелёного чая для ухода за шевелюрой.

Польза зелёного чая для волос: секреты ухода, раскрытые экспертами
Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Преимущества

Согласно парикмахеру и специалисту по терапии кожи головы Майаре Маседо, зелёный чай способствует росту волос и поддерживает их здоровье благодаря антиоксидантным свойствам. Она также указывает на то, что катехины в этом напитке защищают локоны от повреждений, делая их более прочными.

Кому подходит уход с этим ингредиентом?

Зелёный чай имеет широкий спектр преимуществ и не является аллергенным, поэтому его потенциально можно использовать всем. Однако перед использованием следует проконсультироваться с дерматологом, особенно если у вас чувствительная кожа головы.

Как использовать?

Описывая методы применения этого ингредиента, эксперт советует ополаскивать волосы охлажденным зелёным чаем после шампуня или использовать его экстракт для массажа кожи головы. 

Таким образом, зелёный чай может стать вашим секретным оружием в борьбе за красивые и здоровые волосы, но не забывайте о консультации с профессионалом перед его использованием.

Выпадение волос !Зеленый чай остановит выпадение волос !
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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