Летние оттенки помады: секреты, которые привлекут внимание

Летом необходимо обновить не только гардероб, но и косметичку, чтобы следовать трендам сезона. Визажист Ольга Думцева поделилась несколькими актуальными оттенками помады на летний период 2024 года. Следует быть осторожными, так как эти оттенки могут стать настоящими магнитами для мужчин.
Оттенки розового остаются одним из основных трендов этого лета, особенно акцентируют внимание на контрастных вариантах. Ольга рекомендует выбирать яркие холодные оттенки розового или припыленные варианты с холодным оттенком. Фуксия, лавандовые оттенки или полупрозрачные помады с сатиновым финишем станут незаменимыми в вашей косметичке.
Выбор идеального красного оттенка помады — настоящее искусство. Ольга подчеркивает важность того, чтобы красный оттенок сочетался с вашим цветотипом, подчеркивая красоту вашей кожи и глаз. В этом сезоне нет ограничений на использование ярких акцентов в дневное время, поэтому красные оттенки можно использовать и днем, если они хорошо сочетаются с вашим образом.
Для тех, кто не предпочитает яркие цвета, Ольга рекомендует обратить внимание на полупрозрачные блески для губ. Летом стоит выбирать блески без шиммера или с легким оттенком, близким к вашему естественному цвету губ. Яркие цвета с глянцевым финишем лучше оставить на вечерние мероприятия.
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