Секреты подлинности: как отличить настоящий парфюм от подделки

Четыре метода выявления подлинного парфюма от фальшивого

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избегая подделок парфюмерии, можно сохранить как деньги, так и хорошее настроение. Этот совет был подчеркнут Алиной Новожиловой, консультантом парфюмерного бутика, которая обратила внимание на несколько ключевых признаков фальшивки.

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Один из них — несоответствие штрих-кода стране производителя, где, например, французский парфюм должен иметь штрих-код, начинающийся с цифр 30-37. Важно также проверить серийный номер партии, который должен совпадать на флаконе и упаковке. Следующим важным шагом является проверка упаковки: она должна быть идеально проклеена и без каких-либо повреждений.

Наконец, цвет содержимого флакона также является важным индикатором. Лучше изучить оригинальный флакон заранее, чтобы сравнивать его цвет с тем, что вы видите.