Секреты подлинности: как отличить настоящий парфюм от подделки

Избегая подделок парфюмерии, можно сохранить как деньги, так и хорошее настроение. Этот совет был подчеркнут Алиной Новожиловой, консультантом парфюмерного бутика, которая обратила внимание на несколько ключевых признаков фальшивки.
Один из них — несоответствие штрих-кода стране производителя, где, например, французский парфюм должен иметь штрих-код, начинающийся с цифр 30-37. Важно также проверить серийный номер партии, который должен совпадать на флаконе и упаковке. Следующим важным шагом является проверка упаковки: она должна быть идеально проклеена и без каких-либо повреждений.
Наконец, цвет содержимого флакона также является важным индикатором. Лучше изучить оригинальный флакон заранее, чтобы сравнивать его цвет с тем, что вы видите.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?