Мист для тела: секреты использования и выбора идеального аромата

Аромат и ощущение свежести могут мгновенно улучшить настроение. Мисты для тела и парфюмы придают ароматы, но отличаются по интенсивности. Мист для тела, или спрей, обладает более легким и тонким ароматом, так как содержит меньшую концентрацию ароматических веществ.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain