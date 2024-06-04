Пять ошибок в макияже, которые визуально добавляют вам возраст

Пять ошибок в макияже, которые могут вас состарить

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы можем отлично ухаживать за кожей, поддерживая ее в прекрасном состоянии, но неправильный макияж может свести на нет все усилия. Иногда слишком яркие стрелки или плотный тон добавляют несколько лет, и вы можете этого не замечать. Вот самые распространенные ошибки в макияже, которые стоит избегать.

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Во-первых, тональный крем слишком темного или светлого оттенка. Неправильный цвет тонального средства — частая ошибка. Крем на оттенок темнее может создать эффект загара, но в реальности он выглядит странно, особенно если не нанести его на шею. Слишком светлое средство делает лицо болезненным. Идеальный крем должен быть близким к вашему оттенку кожи и не слишком плотным, чтобы не подчеркивать морщинки.

Во-вторых, слишком яркие стрелки. Хотя многие любят подводку, важно учитывать форму глаз и время суток. Слишком широкие и длинные стрелки делают взгляд тяжелым и подчеркивают морщинки и затемнения вокруг глаз.

В-третьих, акцент на глазах и губах одновременно. В макияже акцент должен быть только один. Алые губы и насыщенные смоки добавляют возраст. Чередуйте акценты, особенно для дневного макияжа, поскольку дневной свет усиливает яркость цветов.

В-четвертых, слишком тонкие и темные брови. Мода на естественность сохраняется. Натуральные брови, подобранные по типу лица, делают вас моложе. Темные и тонкие брови, напротив, придают лицу усталый вид.

И наконец, отсутствие румян. Многие отказываются от румян, контуринга и бронзера, но это ошибка. Тональная основа, корректор и пудра недостаточны. Румяна придают лицу объем и свежесть. Подберите оттенок, подходящий вашему натуральному румянцу, и используйте его после коррекции кожи.

Двойной акцент в макияже может визуально добавить несколько лет.