Как выбрать идеальный имплантат для увеличения груди: руководство по видам и альтернативам

Имплантаты для груди: обзор популярных видов и альтернатив

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор идеального грудного имплантата – это больше, чем просто решение между силиконовыми и солевыми вариантами. Они могут различаться по размеру, форме и текстуре, и важно подобрать их в соответствии с вашими эстетическими целями и типом телосложения. Портал newbeauty.com рассказывает о самых популярных видах имплантатов и альтернативной методике увлечения груди.

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Солевые имплантаты

Они состоят из силиконовой оболочки, заполненной стерильным солевым раствором. По словам пластического хирурга из Иллинойса, доктора Райана Дидериха, эти имплантаты могут быть настроены по размеру и безопасно всасываются организмом при разрыве.

Силиконовые имплантаты

Такие имплантаты наполнены силиконовым гелем, который придает им более естественное ощущение. Однако, в случае разрыва, гель может вытекать, требуя хирургического удаления.

Имплантаты «Gummy Bear»

Они содержат более когезивный гель, который сохраняет форму даже при повреждении оболочки. По словам пластических хирургов, такие имплантаты более устойчивы и не теряют форму при разрезе, в отличие от традиционных силиконовых имплантатов.

Альтернативы имплантатам

Жироперенос – это альтернатива, при которой жир переносится из одной части тела в грудь для увеличения. Этот метод менее инвазивен и может дать более естественные результаты, хотя размер увеличение может быть ограниченным.

Риски операции

Обычные риски включают инфекцию, боль, образование рубцов и изменения чувствительности сосков. Возможны также капсулярная контрактура и разрывы имплантатов, что может потребовать повторной операции.

Как выбрать правильный имплантат?

Сертифицированный пластический хирург из Аризоны, доктор Раман Махабир, подчеркивает важность точных измерений и использования 3D-визуализации для моделирования результатов. Он объясняет, что правильный выбор размера и формы имплантата должен учитывать ширину вашей груди, чтобы избежать нежелательных эффектов.

Помните, что работа с опытным сертифицированным пластическим хирургом является ключевым шагом к достижению ваших эстетических целей и обеспечению безопасности процедуры.

Виды имплантов для увеличения груди