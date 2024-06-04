Почему ваш тональный крем ложится неправильно: основные ошибки и как их избежать

Почему тональный крем плохо ложится на кожу

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Без идеальной кожи сложно представить отличный образ, даже при использовании профессиональной косметики. Однако часто тональный крем ложится не так, как нужно — не сочетается с остальными средствами, полосит или проваливается в поры. В чем проблема? Об этом мы поговорили с профессиональным визажистом.

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Первая причина — вы наносите слишком много средства. Некоторые женщины считают, что тональный крем должен создавать второе лицо, буквально рисовать новое. Но такой подход делает покрытие неестественным, особенно если нанести больше двух слоев. Для ежедневного использования выбирайте флюиды, которые даже в несколько слоев не будут смотреться маской. Несовершенства лучше скрывать корректором и консилером.

Вторая причина — неподготовленная кожа. Неправильная подготовка кожи к нанесению тона вызывает проблемы с тональным средством. Обязательно используйте увлажняющее средство перед нанесением крема, давая ему время впитаться. Без этого тональный крем подчеркнет мелкие морщинки и кожа быстро потеряет влагу. Если нанести крем сразу на невпитавшееся питательное средство, тональный крем скатается через пару часов.

Третья причина — отсутствие праймера. Для вечернего макияжа или важного события необходим хороший праймер, лучше всего силиконовый. Он выровняет кожу и скроет мелкие поры, создавая отличную основу для тонального крема и закрепления пудрой.

Четвертая причина — нечистые кисти и спонжи. Очищать нужно не только кожу, но и инструменты для нанесения косметики. Многие женщины игнорируют это, используя влажные салфетки для очистки кистей. На кистях с остатками тонального средства скапливаются бактерии, что может вызвать заболевания кожи и глаз. Засохший крем делает кисти жесткими, затрудняя хорошее распределение тонального средства.