Красота и здоровье кожи напрямую зависят от правильного ухода, и солнцезащитный крем играет в этом важную роль. Когда-то это средство ассоциировалось с липкой текстурой и неприятным запахом, но современные формулы значительно изменились. Портал newbeauty.com рассказывает, как выбрать идеальный солнцезащитный крем и полюбить защиту от солнца.
Ранее солнцезащитные кремы оставляли неприятное ощущение на коже, были липкими, жирными и имели сильный запах. Первые продукты с SPF появились в 1930-х годах, но их эффективность была сомнительной. В 1980-х кремы стали более густыми и маслянистыми. Однако, за последние десятилетия появилось множество новых формул, и теперь солнцезащитные кремы могут быть легкими, удобными и даже полезными для кожи.
Сегодняшние солнцезащитные кремы имеют разнообразные формулы и текстуры. Существуют продукты, которые можно использовать в качестве праймера под макияж, тонированные версии, а также легкие лосьоны и гели. Важно найти средство, которое будет удобно использовать ежедневно.
По мнению дерматологов, лучший солнцезащитный крем – тот, который вам приятно наносить. Сегодня на рынке представлено множество инновационных формул: спреи, лосьоны, гели, пудры и масла. Выберите тот формат, который вам больше всего нравится, чтобы обеспечить необходимую защиту от ультрафиолетовых лучей и сделать кожу здоровой и сияющей.
Эти средства преобразуют ультрафиолетовые лучи в тепло и высвобождают его из организма. Они начинают действовать через 30 минут после нанесения, поэтому их нужно использовать заранее. Основные активные ингредиенты включают гомосалат, оксибензон, октиноксат, авобензон и октокрилен.
Эти кремы физически блокируют ультрафиолетовые лучи, и их действие начинается сразу после нанесения. Они безопасны для детей и беременных женщин. Современные минеральные кремы не оставляют белого налета на коже.
Теперь, когда вы знаете, как выбрать идеальный солнцезащитный крем, вы можете наслаждаться солнцем, не беспокоясь о здоровье своей кожи.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.