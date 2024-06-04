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Секреты выбора идеального солнцезащитного крема для вашей кожи: химические и минеральные варианты

Идеальный солнцезащитный крем: как выбрать и полюбить защиту от солнца?

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Красота и здоровье кожи напрямую зависят от правильного ухода, и солнцезащитный крем играет в этом важную роль. Когда-то это средство ассоциировалось с липкой текстурой и неприятным запахом, но современные формулы значительно изменились. Портал newbeauty.com рассказывает, как выбрать идеальный солнцезащитный крем и полюбить защиту от солнца.

Идеальный солнцезащитный крем: как выбрать и полюбить защиту от солнца?
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Эволюция солнцезащитных кремов

Ранее солнцезащитные кремы оставляли неприятное ощущение на коже, были липкими, жирными и имели сильный запах. Первые продукты с SPF появились в 1930-х годах, но их эффективность была сомнительной. В 1980-х кремы стали более густыми и маслянистыми. Однако, за последние десятилетия появилось множество новых формул, и теперь солнцезащитные кремы могут быть легкими, удобными и даже полезными для кожи.

Современные солнцезащитные средства

Сегодняшние солнцезащитные кремы имеют разнообразные формулы и текстуры. Существуют продукты, которые можно использовать в качестве праймера под макияж, тонированные версии, а также легкие лосьоны и гели. Важно найти средство, которое будет удобно использовать ежедневно.

Как выбрать солнцезащитный крем?

По мнению дерматологов, лучший солнцезащитный крем – тот, который вам приятно наносить. Сегодня на рынке представлено множество инновационных формул: спреи, лосьоны, гели, пудры и масла. Выберите тот формат, который вам больше всего нравится, чтобы обеспечить необходимую защиту от ультрафиолетовых лучей и сделать кожу здоровой и сияющей.

Химический крем

Эти средства преобразуют ультрафиолетовые лучи в тепло и высвобождают его из организма. Они начинают действовать через 30 минут после нанесения, поэтому их нужно использовать заранее. Основные активные ингредиенты включают гомосалат, оксибензон, октиноксат, авобензон и октокрилен.

Минеральный крем

Эти кремы физически блокируют ультрафиолетовые лучи, и их действие начинается сразу после нанесения. Они безопасны для детей и беременных женщин. Современные минеральные кремы не оставляют белого налета на коже.

Теперь, когда вы знаете, как выбрать идеальный солнцезащитный крем, вы можете наслаждаться солнцем, не беспокоясь о здоровье своей кожи.

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ SPF / ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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