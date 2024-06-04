BB или CC-крем: как выбрать подходящий для вашей кожи

BB и CC-кремы: в чем различие и какой выбрать

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

BB-кремы были невероятно популярны всего несколько лет назад, заменяя обычные тональные средства. Несмотря на снижение их популярности, они остаются востребованными. Мы поговорили с визажистом Еленой Степановой о разнице между BB- и CC-кремами и о том, какой из них выбрать.

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BB-кремы появились благодаря корейским визажистам, которые использовали бьюти-бальзамы с легким тоном вместо плотных тональных средств. BB-кремы могут заменить увлажняющее средство, праймер и тональный крем, однако визажисты советуют использовать их вместе с увлажняющим средством. Елена отмечает, что BB-кремы очень легкие и идеальны для лета, они не растекаются на жаре и часто имеют мощный SPF, что особенно важно в теплое время года. Подходят для всех типов кожи, не пересушивая даже сухую кожу.

CC-кремы отличаются от BB-кремов своим активным тонирующим эффектом. Название "CC" расшифровывается как "color correction" (коррекция цвета), и они подходят для создания естественного эффекта и выравнивания цвета лица. Елена подчеркивает, что CC-кремы хорошо маскируют покраснения, но не заменяют корректор, и рекомендует использовать их вместе с консилером для идеального результата. CC-кремы содержат меньше увлажняющих компонентов, поэтому они лучше подходят для жирной и комбинированной кожи.