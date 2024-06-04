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Игра света и тени: контуринг лица от Ким Кардашьян до парикмахерских трюков

Понимаем тренд контуринга волос: внимание деталей

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Публика познакомилась с понятием контуринга лица благодаря Ким Кардашьян, которая ярко продемонстрировала, как использование света и тени может преобразить черты лица, делая их более изящными и выразительными. Этот подход быстро стал популярным не только среди визажистов, но и парикмахеров, которые осознали, что игра света и тени может помочь скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Понимаем тренд контуринга волос: внимание деталей
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Контуринг в стрижках начинается с выбора правильной формы, где каждая прядь учитывается с учетом ее способности отражать свет и тень, чтобы создать идеальную овальную форму лица. Например, мягкие челки могут скрыть широкий лоб, а локоны в области подбородка сделать его более выразительным. Успешная стрижка с контурингом подразумевает учет геометрии лица и использование игры света и тени для коррекции черт. Укладка также играет ключевую роль, создавая дополнительный объем или придавая лицу необходимую форму.

Контуринг в окрашивании — третий этап создания образа, где разные оттенки используются для привлечения внимания или отвлечения от определенных черт лица. Затемнение корней или высветление прядей в зависимости от образа может значительно изменить визуальные пропорции лица. Эта техника особенно полезна при выборе прически и окрашивания, учитывая игру света и тени для создания желаемого эффекта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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