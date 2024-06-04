Три секрета объемных причесок для тонких волос

Шикарная и объемная прическа — мечта многих девушек. К сожалению, тонкие волосы без какого-либо объема встречаются гораздо чаще. Мы посоветовались со стилистом и готовы предложить несколько вариантов трендовых укладок, если и вам знакома проблема отсутствия объема.
Голливудские локоны — отличный вариант для встреч с подругами или неофициальных мероприятий. Голливудские волны смотрятся невероятно женственно и особенно хорошо сочетаются с платьями и образами с шелковыми деталями. Сделать такие локоны можно с помощью утюжка, главное, больше практиковаться. Важно помнить, что голливудские локоны начинают делать не от корней, а ниже линии мочки уха.
Гофре — укладка, которая не только не устарела, но и помогает создать невероятно пышный объем. Гофре начинают создавать от корней, слегка приподнимая волосы. Стилисты советуют использовать стайлинговые средства с сильной фиксацией и щипцы гофре на небольших прядях для максимального объема.
Боковой пробор — это небольшой лайфхак, который поможет визуально придать объем даже очень тонким волосам. После мытья головы, при сушке, делайте пробор на одну сторону. Важно не делать пробор слишком четким, чтобы избежать неестественного вида укладки.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?