Три секрета объемных причесок для тонких волос

Три прически для тонких волос, которые создадут роскошный объем

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шикарная и объемная прическа — мечта многих девушек. К сожалению, тонкие волосы без какого-либо объема встречаются гораздо чаще. Мы посоветовались со стилистом и готовы предложить несколько вариантов трендовых укладок, если и вам знакома проблема отсутствия объема.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Голливудские локоны — отличный вариант для встреч с подругами или неофициальных мероприятий. Голливудские волны смотрятся невероятно женственно и особенно хорошо сочетаются с платьями и образами с шелковыми деталями. Сделать такие локоны можно с помощью утюжка, главное, больше практиковаться. Важно помнить, что голливудские локоны начинают делать не от корней, а ниже линии мочки уха.

Гофре — укладка, которая не только не устарела, но и помогает создать невероятно пышный объем. Гофре начинают создавать от корней, слегка приподнимая волосы. Стилисты советуют использовать стайлинговые средства с сильной фиксацией и щипцы гофре на небольших прядях для максимального объема.

Боковой пробор — это небольшой лайфхак, который поможет визуально придать объем даже очень тонким волосам. После мытья головы, при сушке, делайте пробор на одну сторону. Важно не делать пробор слишком четким, чтобы избежать неестественного вида укладки.