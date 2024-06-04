Еда и сон: продукты, которых стоит избегать вечером для качественного отдыха

Какие продукты мешают сну: советы по питанию для качественного отдыха

Нет ничего более раздражающего, чем бессонные часы, проведенные в постели после насыщенного дня. Когда усталость одолевает, но сон не приходит, стоит задуматься о том, что вы едите перед сном. Помимо привычных советов не использовать гаджеты вечером и принимать расслабляющие ванны, важно знать, какие продукты приводят к бессоницы. Портал femina.in делится рекомендациями о том, какой еды следует избегать в вечернее время, чтобы улучшить качество сна.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Рафинированные углеводы

Такие продукты как макароны и белый хлеб, могут вызвать беспокойный сон. Они приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, что мешает спокойному отдыху. Вместо этого выбирайте сложные углеводы и старайтесь избегать жирной пищи на ужин.

Чеснок

Чеснок, несмотря на его прекрасный вкус и аромат, может стать причиной проблем со сном. Это связано тем, что он может вызвать изжогу и дискомфорт в желудке. Если у вас возникают проблемы с засыпанием, лучше уменьшить количество чеснока на ужин.

Шоколад

Шоколад, особенно темный, содержит кофеин и сахар, которые могут помешать хорошему сну. Эти ингредиенты стимулируют выброс гормонов, что может привести к бессоннице. Поэтому, несмотря на желание побаловать себя шоколадом вечером, лучше воздержаться от него.

Хлопья

Хотя хлопья с молоком могут казаться легким и полезным ужином, большинство из них содержат много сахара. Это приводит к резкому повышению уровня инсулина в крови, что мешает нормальному засыпанию. Оставьте хлопья для завтрака, а перед сном выбирайте менее сладкие и обработанные продукты.

Заботьтесь о своем сне, выбирая правильные продукты, и избегайте тех, которые могут помешать вашему отдыху.

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