Как выбрать идеальный оттенок красной помады: секреты для совершенного образа

Красная помада – символ страсти и смелости, но выбор правильного оттенка может оказаться сложным. При выборе идеального цвета важно учитывать ваш индивидуальный подтон кожи, чтобы создать идеальный образ. Оттенки красного бесконечны, но мы поделимся с вами секретами от femina.in, как подобрать тот самый идеальный цвет.
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Что такое подтон и почему он важен?
Это базовый оттенок кожи, который может быть холодным, теплым или нейтральным. Выбор правильного оттенка красной помады зависит от него, поэтому важно знать, какой у вас тип подтона.
Как определить подтон кожи?
Цвет вен на запястье: сине-голубые вены указывают на холодный подтон, зеленоватые – на теплый, а если цвет неоднозначен, то у вас нейтральный подтон.
Предпочтение в металлических украшениях: серебро подходит холодным подтонам, золото – теплым, а если оба металла вам одинаково нравятся, значит, у вас нейтральный подтон.
Цветовая палитра, которая вам идет: если вы выглядите лучше в синих и красных тонах, то ваш подтон холодный, а если желтые и оранжевые оттенки подходят вам больше, то у вас теплый подтон.
Как выбрать оттенок красной помады?
После того как вы определили свой подтон, можно приступить к выбору оттенка красной помады:
Для холодного: выбирайте помады с синим оттенком, такие как ягодные или гранатовые оттенки. Они идеально подойдут для светлой кожи.
Для теплого: остановите свой выбор на красных помадах с оранжевым или красноватым оттенком. Они прекрасно дополнят ваш тон кожи.
Для нейтрального: вы можете экспериментировать с различными оттенками красной помады, выбирая тот, который больше всего вам нравится.
Теперь, когда вы знаете, какой оттенок красной помады подходит именно вам, не забудьте выбрать также подходящую текстуру - матовую, глянцевую или прозрачную.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?