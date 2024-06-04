Как выбрать идеальный оттенок красной помады: секреты для совершенного образа

Гид по выбору идеального оттенка красной помады

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красная помада – символ страсти и смелости, но выбор правильного оттенка может оказаться сложным. При выборе идеального цвета важно учитывать ваш индивидуальный подтон кожи, чтобы создать идеальный образ. Оттенки красного бесконечны, но мы поделимся с вами секретами от femina.in, как подобрать тот самый идеальный цвет.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что такое подтон и почему он важен?

Это базовый оттенок кожи, который может быть холодным, теплым или нейтральным. Выбор правильного оттенка красной помады зависит от него, поэтому важно знать, какой у вас тип подтона.

Как определить подтон кожи?

Цвет вен на запястье: сине-голубые вены указывают на холодный подтон, зеленоватые – на теплый, а если цвет неоднозначен, то у вас нейтральный подтон. Предпочтение в металлических украшениях: серебро подходит холодным подтонам, золото – теплым, а если оба металла вам одинаково нравятся, значит, у вас нейтральный подтон. Цветовая палитра, которая вам идет: если вы выглядите лучше в синих и красных тонах, то ваш подтон холодный, а если желтые и оранжевые оттенки подходят вам больше, то у вас теплый подтон.

Как выбрать оттенок красной помады?

После того как вы определили свой подтон, можно приступить к выбору оттенка красной помады:

Для холодного: выбирайте помады с синим оттенком, такие как ягодные или гранатовые оттенки. Они идеально подойдут для светлой кожи. Для теплого: остановите свой выбор на красных помадах с оранжевым или красноватым оттенком. Они прекрасно дополнят ваш тон кожи. Для нейтрального: вы можете экспериментировать с различными оттенками красной помады, выбирая тот, который больше всего вам нравится.

Теперь, когда вы знаете, какой оттенок красной помады подходит именно вам, не забудьте выбрать также подходящую текстуру - матовую, глянцевую или прозрачную.

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