Кудрявые волосы: пять правил ухода, которые необходимо знать каждой девушке

С кудрями волосами, которые сегодня являются модным трендом, вы не только находитесь в центре внимания, но и в вечных поисках правил ухода за ними. Не пытайтесь изменить свои вьющиеся локоны, а лучше подчеркивайте их естественную красоту правильными средствами. Мы поделимся с вами 5 правилами ухода для вьющихся волос от femina.in, которые не стоит нарушать.
Забудьте о мелких расческах с узкими зубьями. Они не предназначены для вьющихся волос и могут повредить их структуру. Вместо этого используйте расческу с широкими зубьями или просто пользуйтесь пальцами, чтобы распутать кудри без риска повреждений.
Использование слишком большого количества шампуня лишит ваши локоны естественных масел, делая их еще более пушистыми. При мытье головы, сосредоточьтесь на корнях, а не на кончиках, и избегайте пересушивания волос.
Лучше расчесывать волосы, когда они влажные, а не мокрые или сухие. Они более податливы, поэтому они меньше подвержены повреждениям.
Увлажнение — ключ к здоровым кудрям. Вашим волосам нужна влага, поэтому выбирайте ухаживающие продукты с кокосовым или аргановым маслом.
Для более объемных и структурированных кудрей используйте диффузор при сушке волос феном. Это поможет избежать излишней завивки и пушистости.
Соблюдайте эти простые правила, и ваши кудри будут всегда выглядеть привлекательно!
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