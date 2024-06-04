Кудрявые волосы: пять правил ухода, которые необходимо знать каждой девушке

Пять важных правил для девушек с кудрявыми волосами

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С кудрями волосами, которые сегодня являются модным трендом, вы не только находитесь в центре внимания, но и в вечных поисках правил ухода за ними. Не пытайтесь изменить свои вьющиеся локоны, а лучше подчеркивайте их естественную красоту правильными средствами. Мы поделимся с вами 5 правилами ухода для вьющихся волос от femina.in, которые не стоит нарушать.

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Правило № 1: Выбирайте правильную расческу

Забудьте о мелких расческах с узкими зубьями. Они не предназначены для вьющихся волос и могут повредить их структуру. Вместо этого используйте расческу с широкими зубьями или просто пользуйтесь пальцами, чтобы распутать кудри без риска повреждений.

Правило № 2: Не переусердствуйте с шампунем

Использование слишком большого количества шампуня лишит ваши локоны естественных масел, делая их еще более пушистыми. При мытье головы, сосредоточьтесь на корнях, а не на кончиках, и избегайте пересушивания волос.

Правило № 3: Расчесывайте волосы влажными

Лучше расчесывать волосы, когда они влажные, а не мокрые или сухие. Они более податливы, поэтому они меньше подвержены повреждениям.

Правило № 4: Не экономьте на продуктах для волос

Увлажнение — ключ к здоровым кудрям. Вашим волосам нужна влага, поэтому выбирайте ухаживающие продукты с кокосовым или аргановым маслом.

Правило№5: Используйте диффузор при сушке феном

Для более объемных и структурированных кудрей используйте диффузор при сушке волос феном. Это поможет избежать излишней завивки и пушистости.

Соблюдайте эти простые правила, и ваши кудри будут всегда выглядеть привлекательно!

Как НА САМОМ ДЕЛЕ нужно ухаживать за кудрявыми волосами / КУДРИ