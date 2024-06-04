Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спаржа способна предотвратить преждевременное старение
Пакистан отказался от участия в "мирной конференции" в Швейцарии
Правительство поддержало расширение дачной амнистии на хозпостройки
Швеция поставит Киеву самолёты ДРЛО: чем опасны Saab 340 AEW&C
Эксперты рассказали, почему молодёжи стоит задуматься о страховании
Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире
Подкормки для максимального урожая огурцов
Карпин: "Я даже участников Евро не знаю"
Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении
Как улучшить внешний вид с помощью консилера: проверенные приемы макияжа

Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Консилер – это незаменимый продукт в вашей косметичке, который часто недооценивают. Маленький тюбик этого продукта способен творить чудеса, кардинально изменяя ваш облик. Вот несколько полезных приемов и советов от femina.in, которые помогут вам улучшить внешний вид с помощью консилера.

Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Правильный порядок

Помните, что порядок нанесения продуктов играет роль. Сначала используйте тональный крем, а потом консилер. Таким образом, вы сможете сэкономить продукт и избежать его излишнего использования. При нанесении консилера под глазами используйте похлопывающие движения безымянным пальцем для бережного нанесения.

Праймер для теней

Если хотите сэкономить на дополнительных продуктах, используйте консилер в качестве праймера для теней. Нанесите тонкий слой продукта на веко перед макияжем глаз, чтобы сохранить яркость цвета и предотвратить осыпание теней.

Оптические иллюзии

Чтобы создать впечатление более крупных и отдохнувших глаз, нанесите консилер на определенные точки. Нанесите светлый оттенок  на внутренний угол глаза, на среднюю часть века и чуть ниже брови. Это мгновенно придаст глазам свежий и отдохнувший вид.

Корректоры цвета

Консилеры разных оттенков могут решать разные проблемы. Зеленый поможет скрыть покраснения или прыщи, персиковый или оранжевый - синяки под глазами, а желтый - выровняет общий тон кожи и скроет небольшие дефекты.

Промокните излишки

После нанесения консилера используйте трюк с матирующими салфетками. Просто промокните ими кожу, чтобы удалить излишки масла и предотвратить скапливание продукта в складках.

Теперь, когда вы освоили эти хитрости, консилер станет вашим лучшим союзником в создании идеального образа!

Как правильно наносить консилер. Крупный план. Чем можно нанести консилер.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Последние материалы
Спаржа способна предотвратить преждевременное старение
Пакистан отказался от участия в "мирной конференции" в Швейцарии
Правительство поддержало расширение дачной амнистии на хозпостройки
Швеция поставит Киеву самолёты ДРЛО: чем опасны Saab 340 AEW&C
Эксперты рассказали, почему молодёжи стоит задуматься о страховании
Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире
Подкормки для максимального урожая огурцов
Карпин: "Я даже участников Евро не знаю"
Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении
Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников