Как улучшить внешний вид с помощью консилера: проверенные приемы макияжа

Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Консилер – это незаменимый продукт в вашей косметичке, который часто недооценивают. Маленький тюбик этого продукта способен творить чудеса, кардинально изменяя ваш облик. Вот несколько полезных приемов и советов от femina.in, которые помогут вам улучшить внешний вид с помощью консилера.

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Правильный порядок

Помните, что порядок нанесения продуктов играет роль. Сначала используйте тональный крем, а потом консилер. Таким образом, вы сможете сэкономить продукт и избежать его излишнего использования. При нанесении консилера под глазами используйте похлопывающие движения безымянным пальцем для бережного нанесения.

Праймер для теней

Если хотите сэкономить на дополнительных продуктах, используйте консилер в качестве праймера для теней. Нанесите тонкий слой продукта на веко перед макияжем глаз, чтобы сохранить яркость цвета и предотвратить осыпание теней.

Оптические иллюзии

Чтобы создать впечатление более крупных и отдохнувших глаз, нанесите консилер на определенные точки. Нанесите светлый оттенок на внутренний угол глаза, на среднюю часть века и чуть ниже брови. Это мгновенно придаст глазам свежий и отдохнувший вид.

Корректоры цвета

Консилеры разных оттенков могут решать разные проблемы. Зеленый поможет скрыть покраснения или прыщи, персиковый или оранжевый - синяки под глазами, а желтый - выровняет общий тон кожи и скроет небольшие дефекты.

Промокните излишки

После нанесения консилера используйте трюк с матирующими салфетками. Просто промокните ими кожу, чтобы удалить излишки масла и предотвратить скапливание продукта в складках.

Теперь, когда вы освоили эти хитрости, консилер станет вашим лучшим союзником в создании идеального образа!

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