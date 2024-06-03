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Покалывание кожи при использовании продуктов ухода: причины и рекомендации

Покалывание кожи при уходе за лицом: сигнал, который не стоит игнорировать

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Многие из нас знакомы с этим неприятным ощущением покалывания, которое возникает при использовании масок для лица или кремов. Мы часто предполагаем, что это признак того, что продукт работает на благо нашей кожи, и не обращаем на это внимания. Однако это совершенно неверно и портал femina.in, разъясняет почему.

Покалывание кожи при уходе за лицом: сигнал, который не стоит игнорировать
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

Почему возникает покалывание при использовании продуктов ухода?

Покалывание кожи свидетельствует не о впитывании продукта, а о нарушении её защитного барьера. Это может привести к покраснениям, раздражениям, появлению прыщей и даже ускоренному старению. Кожный барьер играет роль стены, защищающей кожу от потери влаги и воздействия вредных веществ. Когда вы используете агрессивные продукты, этот барьер разрушается, и эпидермис теряет свою естественную защиту.

Покалывание кожи — это сигнал SOS, который означает, что вашей коже нужна помощь. Это может происходить при использовании различных средств, от масок до кремов. Если ваша кожа после использования продукта становится сухой или раздраженной, это признак того, что он ей не подходит.

Поэтому следите за реакцией вашей кожи и откажитесь от продуктов, которые вызывают покалывание или дискомфорт. Она заслуживает лучшего, и правильный выбор продуктов поможет ей оставаться здоровой и сияющей.

Истинная и ложная аллергия на косметику / Стресс и кожа/ Стрессоустойчивость
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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