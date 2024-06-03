Причины отложить лазерную эпиляцию: советы дерматолога перед процедурой

Когда следует избежать лазерной эпиляции: рекомендации дерматолога

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция становится все более популярным выбором среди женщин, и действительно, это один из наиболее эффективных и долговременных методов удаления нежелательных волос. Тем не менее, есть несколько факторов, которые могут замедлить вашу поездку к косметологу, по крайней мере, на некоторое время. Мы обсудили с дерматологом, на что именно стоит обратить внимание.

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Если вы планируете отправиться на пляж сразу после процедуры, лучше отложить лазерную эпиляцию как минимум на полторы недели. Любые лазерные воздействия исключают прямое воздействие солнечных лучей из-за риска ожогов и пигментации. Если у вас остается мало времени до отъезда, лучше воздержаться от риска и выбрать другие методы эпиляции.

После процедуры лазерной эпиляции кожа может быть раздражена, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют избегать пилингов и скрабирования за день или даже за несколько дней до процедуры. Во время курса лазерной эпиляции также следует воздержаться от использования жирных кремов без рекомендации специалиста.

Если у вас есть сомнения относительно выбранного специалиста или клиники, лучше пересмотреть свой выбор. Убедитесь, что специалист работает с современным оборудованием и имеет соответствующие квалификации. Не стесняйтесь задавать вопросы и требовать документы, подтверждающие квалификацию специалиста, так как ваше эстетическое благополучие стоит на первом месте.