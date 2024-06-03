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Причины отложить лазерную эпиляцию: советы дерматолога перед процедурой

Когда следует избежать лазерной эпиляции: рекомендации дерматолога

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция становится все более популярным выбором среди женщин, и действительно, это один из наиболее эффективных и долговременных методов удаления нежелательных волос. Тем не менее, есть несколько факторов, которые могут замедлить вашу поездку к косметологу, по крайней мере, на некоторое время. Мы обсудили с дерматологом, на что именно стоит обратить внимание.

Когда следует избежать лазерной эпиляции: рекомендации дерматолога
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Если вы планируете отправиться на пляж сразу после процедуры, лучше отложить лазерную эпиляцию как минимум на полторы недели. Любые лазерные воздействия исключают прямое воздействие солнечных лучей из-за риска ожогов и пигментации. Если у вас остается мало времени до отъезда, лучше воздержаться от риска и выбрать другие методы эпиляции.

После процедуры лазерной эпиляции кожа может быть раздражена, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют избегать пилингов и скрабирования за день или даже за несколько дней до процедуры. Во время курса лазерной эпиляции также следует воздержаться от использования жирных кремов без рекомендации специалиста.

Если у вас есть сомнения относительно выбранного специалиста или клиники, лучше пересмотреть свой выбор. Убедитесь, что специалист работает с современным оборудованием и имеет соответствующие квалификации. Не стесняйтесь задавать вопросы и требовать документы, подтверждающие квалификацию специалиста, так как ваше эстетическое благополучие стоит на первом месте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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