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Секреты сохранения красоты волос во время отпуска: защита от солнца и увлажнение

Как обеспечить защиту волос от воздействия солнечных лучей: эффективные рекомендации

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка к предстоящему отпуску обычно включает ожидание расслабленного образа жизни, заботу о здоровом сне, свежем питании и путешествиях в незнакомые страны. Однако, многие уделяют внимание уходу за собой, делая маникюр, эпиляцию и загорая в солярии, но часто забывают о защите волос от вредного воздействия солнечных лучей. Но стоит помнить, что главный враг красоты во время отпуска — это не отсутствие маникюра или загара, а палящее солнце. Здесь представлены советы, как сохранить здоровье волос и вернуться из отпуска с красивой и ухоженной шевелюрой.

Как обеспечить защиту волос от воздействия солнечных лучей: эффективные рекомендации
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Носите головной убор для защиты от солнечных лучей, чтобы предотвратить нагревание волос и окисление, которое может привести к изменению цвета волос на неприятный желтоватый оттенок. Для максимальной защиты рекомендуется использовать широкополую шляпу, кепку или платок. Важно помнить, что даже во время купания следует сохранять головной убор, чтобы избежать солнечного удара и раздражения кожи.

Избегайте использования стайлинговых приборов, таких как плойка или выпрямитель волос, во время отпуска, чтобы предотвратить повреждение волос. Для сохранения естественной красоты и здоровья волос следует дать им отдых и использовать увлажняющие средства, такие как силиконовая сыворотка, чтобы смягчить и защитить волосы.

Используйте солнцезащитные средства для волос, содержащие фильтры защиты от ультрафиолетового излучения, светоотражающие частицы, ухаживающие масла и витамины. Наносите средства перед выходом на солнце и равномерно распределяйте их по всей длине волос.

Не забывайте увлажнять волосы с помощью специальных шампуней, масок и кондиционеров во время отпуска, чтобы сохранить их мягкость и блеск. После купания промывайте волосы под проточной водой, чтобы смыть соль, и наносите увлажняющие средства.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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