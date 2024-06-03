Шесть летних секретов заботы за волосами: как сохранить их красоту и здоровье в жару

В жаркий сезон волосы нуждаются в особом уходе из-за воздействия солнца, морской воды и хлорированной воды бассейнов. Эксперт советует использовать защитные средства, носить головные уборы для защиты от солнечных лучей или наносить кондиционер перед выходом на улицу.
Рекомендуется также регулярное использование питательных масок для восстановления волос после воздействия факторов окружающей среды. При уходе за волосами летом важно выбирать увлажняющие шампуни и кондиционеры, а также минимизировать использование термических инструментов для укладки волос.
Для защиты волос от воздействия солнечных лучей и соленой воды рекомендуется применять солнцезащитные средства для волос и обращаться в салон для ухода и профессионального консультирования.
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