Шесть летних секретов заботы за волосами: как сохранить их красоту и здоровье в жару

Шесть полезных советов о том, как сохранить здоровье волос летом

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жаркий сезон волосы нуждаются в особом уходе из-за воздействия солнца, морской воды и хлорированной воды бассейнов. Эксперт советует использовать защитные средства, носить головные уборы для защиты от солнечных лучей или наносить кондиционер перед выходом на улицу.

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Рекомендуется также регулярное использование питательных масок для восстановления волос после воздействия факторов окружающей среды. При уходе за волосами летом важно выбирать увлажняющие шампуни и кондиционеры, а также минимизировать использование термических инструментов для укладки волос.

Для защиты волос от воздействия солнечных лучей и соленой воды рекомендуется применять солнцезащитные средства для волос и обращаться в салон для ухода и профессионального консультирования.