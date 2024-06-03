Летние тренды стрижек: удобство и стиль в жару

Летом многие предпочитают простые и удобные стрижки вместо сложных укладок на длинных волосах, чтобы избежать жары. Стилист Анна Новикова делится информацией о популярных коротких стрижках этого сезона, которые станут настоящим спасением в жаркие дни.
Каре — это вечная классика, которая подходит практически всем. Однако важно подобрать форму каре под особенности лица и индивидуальные предпочтения. При выборе рваного варианта стрижки следует учитывать, что идеальный прямой срез потребует ежедневной укладки. Также владение мастером стрижкой каре особенно важно для девушек с вьющимися волосами, чтобы избежать нежелательного эффекта.
Боб — отличный выбор для тех, кто хочет еще более короткой стрижки. Преимущество боба в том, что он открывает шею, придавая образу изящности, и не вызывает перегрева в этой зоне летом. Важно обратить внимание на тренд небрежности и попросить мастера создать мягкие, неровные линии, особенно для лиц с крупными чертами.
Гарсон — отличный вариант для тех, кто хочет избежать волос у лица. Эта стрижка не требует ежедневной укладки, так как хорошо держит форму, но требует более частого посещения мастера для поддержания формы.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.