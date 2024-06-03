Летние тренды стрижек: удобство и стиль в жару

Три модных прически для жаркого времени года

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие предпочитают простые и удобные стрижки вместо сложных укладок на длинных волосах, чтобы избежать жары. Стилист Анна Новикова делится информацией о популярных коротких стрижках этого сезона, которые станут настоящим спасением в жаркие дни.

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Каре — это вечная классика, которая подходит практически всем. Однако важно подобрать форму каре под особенности лица и индивидуальные предпочтения. При выборе рваного варианта стрижки следует учитывать, что идеальный прямой срез потребует ежедневной укладки. Также владение мастером стрижкой каре особенно важно для девушек с вьющимися волосами, чтобы избежать нежелательного эффекта.

Боб — отличный выбор для тех, кто хочет еще более короткой стрижки. Преимущество боба в том, что он открывает шею, придавая образу изящности, и не вызывает перегрева в этой зоне летом. Важно обратить внимание на тренд небрежности и попросить мастера создать мягкие, неровные линии, особенно для лиц с крупными чертами.

Гарсон — отличный вариант для тех, кто хочет избежать волос у лица. Эта стрижка не требует ежедневной укладки, так как хорошо держит форму, но требует более частого посещения мастера для поддержания формы.