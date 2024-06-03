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Мастерство макияжа для зрелой кожи: секреты от визажиста

Советы визажиста: как правильно делать макияж для зрелой кожи

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Макияж для зрелой кожи — это искусство, требующее особого подхода. Визажист Александра Тюрина поделилась важными советами, которые стоит учесть при создании макияжа для кожи после 35 лет. Подчеркнуть естественную красоту и при этом скрыть возможные несовершенства — вот главная задача.

Советы визажиста: как правильно делать макияж для зрелой кожи
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Использование консилера играет ключевую роль, особенно для области под глазами, где кожа тоньше и более подвержена изменениям. Темные круги под глазами могут стать настоящей проблемой, поэтому правильный выбор консилера и умение его наносить — это основа. Он должен быть на полтон светлее кожи лица, чтобы не только скрыть, но и осветлить эту область.

Тональный флюид также играет важную роль. При зрелой коже предпочтение следует отдать легкой текстуре, чтобы избежать утяжеления и выделить естественное сияние кожи. Более плотные текстуры могут подчеркнуть недостатки, поэтому важно выбирать легкие формулы, особенно если кожа нуждается в дополнительном увлажнении.

Особое внимание следует уделить губам, особенно при зрелом возрасте. Подготовка губ перед нанесением макияжа — это ключевой момент. Они должны быть увлажненными и гладкими. Выбор светлых оттенков помады поможет подчеркнуть их естественную красоту без лишнего акцента на возможные недостатки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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